HOME SPORTS SPORT LAIN

Red Sparks vs Pink Spider: Duel Panas di Pembuka Putaran Keenam Liga Voli Korea 2023-2024, Saksikan di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |09:15 WIB
Red Sparks vs Pink Spider: Duel Panas di Pembuka Putaran Keenam Liga Voli Korea 2023-2024, Saksikan di Vision+
Saksikan perjuangan Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

MEGAWATI Hangestri bersama Red Sparks akan membuka laga pertama putaran keenam Liga Voli Korea 2023-2024 kontra Pink Spider. Laga ini akan dimainkan di Chungmu Gymnasium, Daejeon pada Sabtu (24/2/2024) pukul 14.00 WIB.

Selama lima kali pertemuan dengan Pink Spider, Red Sparks hanya mendulang satu kemenangan di putaran pertama. Meski begitu, Red Sparks memiliki percaya diri yang tinggi usai beberapa laga terakhir yang dijalani karena berhasil raih kemenangan hingga naik peringkat klasemen.

Red Sparks

Saat ini, Pink Spider berada di peringkat dua klasemen dengan 67 poin. Sementara Red Sparks, mereka bertahan di peringkat tiga dengan 50 poin selisih 5 poin saja dari GS Caltex. Hal ini yang membuat Red Sparks harus menjaga kualitas permainan mereka di laga perdana nantinya.

Posisi Red Sparks masih terbilang belum aman jika ingin melaju ke babak playoff yang harus berada dalam empat besar. Putaran keenam ini akan menjadi leg penutup bagi Megawati Hangestri dkk untuk menentukan posisi mereka di klasemen akhir Liga Voli Korea 2023-2024.

Pertemuan Red Sparks dengan ratu voli Korea, Kim Yeon-koung, ini tentu menjadi laga yang patut untuk diantisipasi, karena selama turnamen performanya semakin meningkat. Red Sparks juga telah menyiapkan beberapa strategi sesuai asuhan dari sang pelatih, Go Hee Jin.

Berikut Klasemen Sementara Liga Voli Korea 2023-2024:

1. Hillstate: 69 poin

2. Pink Spiders: 67 poin

3. Red Sparks: 50 poin

4. GS Caltex: 45 poin

5. IBK Altos: 44 poin

6. Hi Pass: 32 poin

7. AI Peppers: 8 poin

Halaman:
1 2
