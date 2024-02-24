Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jelang Timnas Basket Indonesia vs Australia, Milos Pejic: Kesempatan Pemain Muda Belajar dari Tim Kelas Internasional!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |11:29 WIB
Jelang Timnas Basket Indonesia vs Australia, Milos Pejic: Kesempatan Pemain Muda Belajar dari Tim Kelas Internasional!
Timnas Basket Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@asiacup)
A
A
A

BANGKOK – Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, Milos Pejic, menyebut pertandingan melawan Australia dalam laga kedua Window 1 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 bakal menjadi kesempatan bagi bagi para pemain muda yang ada di timnya. Mereka bisa belajar dari tim berkelas internasional.

Pejic sadar laga melawan Australia bakal lebih berat untuk dimenangkan timnya ketimbang pertandingan kontra Thailand. Sebab, sang lawan merupakan salah satu dari lima negara yang menghuni peringkat lima besar dunia FIBA.

Timnas Basket Indonesia

Oleh karena itu, Pejic menilai ini akan menjadi kesempatan emas bagi tim muda Indonesia untuk memetik pelajaran berharga melawan tim kelas internasional seperti Australia. Mereka bakal melihat bagaimana permainan tim yang kualitasnya jauh di atas mereka.

“Saat lawan Australia, kita akan menghadapi sebuah tim yang sangat dominan baik secara tim, fisik, dan fundamental bermain basket,” kata Pejic, dilansir dari rilis Perbasi, Sabtu (24/2/2024).

“Ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat anak-anak untuk belajar dalam menghadapi tim yang bukan lagi kelas Asia tapi top tim di level internasional,” lanjut pelatih asal Serbia itu.

Timnas Basket Indonesia memulai Window 1 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan kekalahan. Mereka tak mampu mengimbangi Thailand sehingga menelan kekalahan telak dengan skor 56-73 dalam pertandingan yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Kamis 22 Februari 2024.

Moses Morgan menjadi aktor kemenangan Thailand atas Indonesia berkat sumbangan 24 poin, dua rebound dan satu assistnya. Frederick Lee Jones juga bermain tak kalah apik dengan mengoleksi 13 poin, satu rebound, dan tiga assist.

Sedangkan di Tim Merah-Putih, Agassi Goantara menjadi top skor bagi Skuad Garuda dengan menyumbangkan 14 poin, delapan rebound, dan tiga assist. Kemudian, Mohammad Arighi menyusul di belakangnya dengan torehan sembilan poin dan satu rebound.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/36/3160851/jadwal_dan_link_live_streaming_fiba_asia_cup_2025-c2QZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/36/3115778/timnas_basket_indonesia_takluk_58_109_dari_timnas_basket_australia_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-ZMCm_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement