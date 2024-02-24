Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS

Mau Belanja dengan Diskon Murah sampai 80 Persen Setiap Hari? Di Shopee Live Aja!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |08:15 WIB
Mau Belanja dengan Diskon Murah sampai 80 Persen Setiap Hari? Di Shopee Live Aja!
Ilustrasi live streaming shopping. (Foto: dok freepik/rawpixel)
A
A
A

JAKARTA - Belanja dengan diskon murah berlimpah? Siapa pun pasti mau. Nah, kali ini Shopee Live akan kasih para pengguna setianya promo paling menggiurkan! Fitur live streaming shopping di Shopee ini memang jadi andalan para pembeli untuk mendapatkan promo paling menguntungkan ketika berbelanja barang impian.

Pasalnya, ada berbagai penawaran yang bisa didapatkan dengan membeli produk dalam sesi live streaming di Shopee Live.

Nah, kini Shopee Live memberikan promo yang semakin menarik perhatian, yaitu Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari. Promo ini bisa kamu dapatkan dua kali sehari, lho! Yaitu pada pukul 12.00 WIB dan 20.00 WIB setiap harinya.

Jam 12 siang dan 8 malam, kamu bisa mendapatkan promo diskon 80% di Live XTRA dan diskon 50% di Semua Toko dari Shopee Live setiap hari! Kamu bisa check-out pesanan tanpa harus bikin kantong jebol. Menggiurkan banget kan? Belanja berbagai kebutuhan sehari-hari pun jadi semakin hemat!

Tertarik untuk belanja dengan promo diskon istimewa dari Shopee Live? Yuk, simak cara dapat promonya. Kamu tinggal saksikan sesi live streaming dari penjual pilihan kamu di dalam aplikasi Shopee. Klik keranjang orange di bagian kiri bawah layar ketika sesi live streaming di Shopee Live berlangsung.

Pilih produk yang kamu inginkan dan tambahkan ke dalam keranjang. Eits, tapi jangan lupa untuk klaim voucher diskon-nya ya. Jika sudah diklaim, voucher diskon akan secara otomatis terpasang ketika kamu meneruskan pesanan ke halaman Checkout.

Gimana, gampang kan? Yuk, langsung belanja di Shopee Live pada jam 12 siang dan 8 malam untuk dapat diskonnya!

Dengan hadirnya Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari, kini di waktu jam makan siang atau istirahat pada pukul 12 siang, kamu bisa bersantai sambil check out barang kesukaan di live streaming Shopee Live dengan memanfaatkan promo besar-besaran yaitu diskon 80% di Live XTRA dan diskon 50% di Semua Toko.

Tak hanya itu, kamu juga masih akan disuguhkan promo tersebut pada pukul 8 malam. Kapan lagi kamu bisa memborong banyak barang incaran dengan diskon fantastis yang hadir sebanyak dua kali untuk setiap harinya? Tentu, jawabannya hanya di Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari.

Oleh karena itu, manfaatkan sebaik mungkin promonya dari live streaming Shopee Live! Buruan klaim dan gunakan voucher diskon Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari yang hadir spesial untuk kamu. Pokoknya, jangan sampai kehabisan!

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188003//angkasatour-no98_large.jpg
Rekomendasi Travel Agency Terpercaya di Jakarta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement