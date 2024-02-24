Mau Belanja dengan Diskon Murah sampai 80 Persen Setiap Hari? Di Shopee Live Aja!

JAKARTA - Belanja dengan diskon murah berlimpah? Siapa pun pasti mau. Nah, kali ini Shopee Live akan kasih para pengguna setianya promo paling menggiurkan! Fitur live streaming shopping di Shopee ini memang jadi andalan para pembeli untuk mendapatkan promo paling menguntungkan ketika berbelanja barang impian.

Pasalnya, ada berbagai penawaran yang bisa didapatkan dengan membeli produk dalam sesi live streaming di Shopee Live.

Nah, kini Shopee Live memberikan promo yang semakin menarik perhatian, yaitu Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari. Promo ini bisa kamu dapatkan dua kali sehari, lho! Yaitu pada pukul 12.00 WIB dan 20.00 WIB setiap harinya.

Jam 12 siang dan 8 malam, kamu bisa mendapatkan promo diskon 80% di Live XTRA dan diskon 50% di Semua Toko dari Shopee Live setiap hari! Kamu bisa check-out pesanan tanpa harus bikin kantong jebol. Menggiurkan banget kan? Belanja berbagai kebutuhan sehari-hari pun jadi semakin hemat!

Tertarik untuk belanja dengan promo diskon istimewa dari Shopee Live? Yuk, simak cara dapat promonya. Kamu tinggal saksikan sesi live streaming dari penjual pilihan kamu di dalam aplikasi Shopee. Klik keranjang orange di bagian kiri bawah layar ketika sesi live streaming di Shopee Live berlangsung.

Pilih produk yang kamu inginkan dan tambahkan ke dalam keranjang. Eits, tapi jangan lupa untuk klaim voucher diskon-nya ya. Jika sudah diklaim, voucher diskon akan secara otomatis terpasang ketika kamu meneruskan pesanan ke halaman Checkout.

Gimana, gampang kan? Yuk, langsung belanja di Shopee Live pada jam 12 siang dan 8 malam untuk dapat diskonnya!

Dengan hadirnya Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari, kini di waktu jam makan siang atau istirahat pada pukul 12 siang, kamu bisa bersantai sambil check out barang kesukaan di live streaming Shopee Live dengan memanfaatkan promo besar-besaran yaitu diskon 80% di Live XTRA dan diskon 50% di Semua Toko.

Tak hanya itu, kamu juga masih akan disuguhkan promo tersebut pada pukul 8 malam. Kapan lagi kamu bisa memborong banyak barang incaran dengan diskon fantastis yang hadir sebanyak dua kali untuk setiap harinya? Tentu, jawabannya hanya di Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari.

Oleh karena itu, manfaatkan sebaik mungkin promonya dari live streaming Shopee Live! Buruan klaim dan gunakan voucher diskon Shopee Live Diskon Murah S/D 80% Setiap Hari yang hadir spesial untuk kamu. Pokoknya, jangan sampai kehabisan!