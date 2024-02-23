Davide Tardozzi: Francesco Bagnaia Tak Perlu Takut dengan Marc Marquez di MotoGP 2024!

BOLOGNA – Direktur Olahraga Ducati, Davide Tardozzi, memberi peringatan kepada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) jelang MotoGP 2024. Dia menilai Bagnaia tak perlu takut dengan hadirnya Marc Marquez di Ducati saat ini.

Pasalnya, bagi Tardozzi, kedatangan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- ke Ducati malah bisa memberi keuntungan untuk tim dan Pecco -sapaan akrab Bagnaia. Jadi, Marc Marquez tak semata-mata hanya akan jadi pesaing beratnya di MotoGP 2024.

“Saya yakin pembalap seperti Marc selalu bisa memberikan informasi yang berguna. Jadi seorang juara seperti Pecco tidak perlu takut, atau seperti Jorge atau Enea," kata Davide Tardozzi, dikutip dari Motosan, Jumat (23/2/2024).

Bagnaia pun tetap dijagokan Tardozzi bisa berjuang merebut gelar juara di MotoGP 2024. Dia bisa memenangkan gelar ketiganya dengan mengalahkan Marc Marquez yang juga mengendarai motor Ducati.

"Saya pikir ini bukan masalah, tapi peluang. Saya pikir Pecco memenangkan gelar ketiga dengan mengalahkan Marc Marquez bersama Ducati, jadi ini adalah tantangan yang harus dihadapi," jelas Tardozzi.