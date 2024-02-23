Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Stephen Curry Bersinar, Golden State Warriors Bekuk LA Lakers

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Jumat (23/2/2024) sudah diketahui. Sebanyak 12 pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 berlangsung pada hari ini. Salah satu pertandingan yang patut disorot adalah laga antara Golden State Warriors dan Los Angeles Lakers.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Chase Center itu, Warriors tampil dominan sejak awal sehingga mampu unggul 31-28 di kuarter pertama. Mereka sangat efektif saat menyerang dan cukup apik kala bertahan. Alhasil, tim asuhan Steve Kerr itu menjauh dengan keunggulan 67-56 di kuarter kedua.

Klay Thompson dan kolega terus memegang kendali permainan di kuarter ketiga untuk terus memperlebar keunggulan menjadi 98-82. Warriors pun menutup pertandingan dengan kemenangan atas Lakers, yang tampil tanpa sang jagoan, LeBron James, dengan skor 128-110.

Stephen Curry menjadi bintang bagi Warriors dalam pertandingan ini. Pemain berusia 35 tahun itu membukukan 32 poin dengan tambahan delapan assist dan satu rebound.

Andrew Wiggins juga bermain sangat apik untuk tim tuan rumah. Pemai nasal Kanada itu mengoleksi 20 poin, dua assist dan tiga rebound.

Di kubu Lakers, Anthony Davis mencoba untuk menggendong timnya tanpa bantuan LeBron James, yang mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Dia sukses mencatatkan double-double berkat torehan 27 poin dan 15 rebound-nya tetapi itu tak cukup untuk membantu timnya meraih kemenangan.

Dengan hasil tersebut, Warriors masih berada di peringkat 10 klasemen sementara wilayah barat NBA 2023-2024 dengan rekor 27-26. Mereka terus berusaha mengejar Lakers, yang berada tepat di atas mereka, dengan rekor 30-26.