Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Stephen Curry Bersinar, Golden State Warriors Bekuk LA Lakers

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |14:12 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Stephen Curry Bersinar, Golden State Warriors Bekuk LA Lakers
Stephen Curry membantu Golden State Warriors menumpas LA Lakers (Foto: Reuters/Cary Edmondson)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Jumat (23/2/2024) sudah diketahui. Sebanyak 12 pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 berlangsung pada hari ini. Salah satu pertandingan yang patut disorot adalah laga antara Golden State Warriors dan Los Angeles Lakers.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Chase Center itu, Warriors tampil dominan sejak awal sehingga mampu unggul 31-28 di kuarter pertama. Mereka sangat efektif saat menyerang dan cukup apik kala bertahan. Alhasil, tim asuhan Steve Kerr itu menjauh dengan keunggulan 67-56 di kuarter kedua.

Golden State Warriors vs LA Lakers di NBA 2023-2024 (Foto: Reuters/Cary Edmondson)

Klay Thompson dan kolega terus memegang kendali permainan di kuarter ketiga untuk terus memperlebar keunggulan menjadi 98-82. Warriors pun menutup pertandingan dengan kemenangan atas Lakers, yang tampil tanpa sang jagoan, LeBron James, dengan skor 128-110.

Stephen Curry menjadi bintang bagi Warriors dalam pertandingan ini. Pemain berusia 35 tahun itu membukukan 32 poin dengan tambahan delapan assist dan satu rebound.

Andrew Wiggins juga bermain sangat apik untuk tim tuan rumah. Pemai nasal Kanada itu mengoleksi 20 poin, dua assist dan tiga rebound.

Di kubu Lakers, Anthony Davis mencoba untuk menggendong timnya tanpa bantuan LeBron James, yang mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Dia sukses mencatatkan double-double berkat torehan 27 poin dan 15 rebound-nya tetapi itu tak cukup untuk membantu timnya meraih kemenangan.

Dengan hasil tersebut, Warriors masih berada di peringkat 10 klasemen sementara wilayah barat NBA 2023-2024 dengan rekor 27-26. Mereka terus berusaha mengejar Lakers, yang berada tepat di atas mereka, dengan rekor 30-26.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement