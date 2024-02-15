Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Cleveland Cavaliers Menang, Denver Nuggets Tumbang

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (15/2/2024), menyajikan 13 laga menarik yang patut untuk diketahui. Seperti halnya Cleveland Cavaliers yang menang atas Chicago Bulls, hingga tumbangnya sang juara bertahan, Denver Nuggets dari Sacramento Kings.

Pertama mari bahas kemenangan Cavaliers. Tampil di kandang sendiri di Ball Arena, Nuggets bermain gemilang di kuarter pertama dengan unggul 27-16 lebih dulu. Bahkan, mereka mampu memperlebar keunggulan menjadi 12 poin pada kuarter kedua dalam kedudukan 53-41.

Namun, Kings perlahan-lahan bisa bangkit di kuarter ketiga hingga memangkas ketertinggalan mereka menjadi 71-74. Bahkan, akhirnya tim tamu mendominasi di kuarter terakhir dan mampu mempermalukan Nikola Jokic dan kolega dengan skor 102-98.

Di kubu Kings, De’Aaron Fox menjadi top skor dengan sumbangan 30 poin serta delapan rebound dan delapan assistnya. Domantas Sabonis pun tak kalah cemerlang dengan menghasilkan double-double berkat torehan 20 poin, 13 rebound dan tujuh assistnya.

Harrison Barnes turut bermain apik dengan mengoleksi 20 poin. Sementara di kubu Nuggets, Aaron Gordon sebenarnya tak tampil buruk dengan mencetak 25 poin dan 15 rebound, tetapi angka tersebut tak cukup untuk membantu timnya mengamankan kemenangan.

Dengan hasil tersebut, Nuggets tertahan di posisi keempat klasemen sementara wilayah barat dengan rekor 36-19. Sementara Kings masih duduk di urutan delapan wilayah yang sama dengan rekor 31-23.