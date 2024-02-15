Hasil Badminton Asia Team Championships 2024: Kalah 2-3 dari Korea Selatan, Tim Putra Indonesia ke Perempatfinal sebagai Runner-up Grup D

SELANGOR – Tim bulu tangkis putra Indonesia dipastikan lolos ke peremparfinal Badminton Asia Team Championships 2024 sebagai runner-up usai kalah 2-3 dari Korea Selatan di laga pamungkas Grup D, pada Kamis (15/2/2024) malam WIB. Kepastian kekalahan itu diterima Indonesia usai Yohannes Saut Marcellyno tumbang di partai terakhir alias di match kelima.

Jalannya Pertandingan

Dalam pertandingan yang berlangsung di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Saut berusaha keras untuk memberikan perlawanan pada Woo Seung Hoon.

Namun, pada akhirnya dia kalah setelah bertarung selama 73 menit dalam rubber game yang berakhir dengan skor 13-21, 21-18 dan 11-21.

Kendati kalah, Indonesia tetap lolos ke babak perempat final BATC 2024 sebagai runner up Grup D. Sementara Korea Selatan sukses mengamankan status juara grup.

Sebelumnya, Indonesia mendapatkan poin pertama lebih dulu atas Korea Selatan. Chico Aura Dwi Wardoyo menumbangkan Lee Yun Gyu di partai pertama dengan skor 21-17, 21-23 dan 22-20.

Lalu, Korea Selatan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di partai kedua. Sang Juara Dunia 2023, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae melibas Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dengan skor 26-24 dan 22-20.