HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Team Championships 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Kalah, Indonesia Diimbangi Korea Selatan 2-2

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |17:41 WIB
Hasil Badminton Asia Team Championships 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Kalah, Indonesia Diimbangi Korea Selatan 2-2
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

SELANGOR – Ganda putra Tanah Air, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tumbang di tangan wakil Korea Selatan, Ki Dong Ju/Kim Won Ho di partai keempat laga pamungkas Grup D Badminton Asia Team Championships (BATC) 2024, pada Kamis (15/2/2024) sore WIB. Dengan kekalahan itu, maka kini Indonesia dan Korea Selatan kembali sama kuat 2-2.

Leo/Daniel sejatinya sudah berjuang keras hingga bertarung sampai rubber game. Namun, setelah bermain selama 1 jam 8 menit, Leo/Daniel tetap kalah dengan skor 21-18, 15-21 dan 12-21.

Dengan hasil tersebut, pemenang pertandingan ini bakal ditentukan dalam partai terakhir. Yohanes Saut Marcellyno bakal berhadapan dengan Woo Seung Hoon.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, The Babies -julukan Leo/Daniel- bertarung sengit dengan Ki/Kim sejak awal pertandingan. Meski begitu, mereka bisa tampil lebih baik karena minim melakukan kesalahan sehingga terus memimpin hingga menginjak angka 7-4.

Smash-smash keras nan mematikan terus dilancarkan Leo/Daniel ke arah pertahanan Ki/Kim. Hasilnya, mereka mampu memperlebar keunggulan menjadi 13-6.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Akan tetapi, pasangan ranking 12 dunia itu justru lengah setelah interval. Mereka beberapa kali melakukan error dan gagal menahan serangan lawan. Alhasil, Ki/Kim bisa menyamakan skor menjadi 13-13 dan 15-15.

Beruntung, Leo/Daniel mampu tampil tenang dan sangat efektif di momen-momen krusial. Mereka pun memimpin lagi di angka 18-15 sampai akhirnya mengamankan gim pertama dengan skor 21-18.

Telusuri berita Sport lainnya
