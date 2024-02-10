Kisah Shin Seung-chan, Pebulu Tangkis Korea Selatan yang Kagum dengan Rian Ardianto

KISAH Shin Seung-chan, pebulu tangkis Korea Selatan yang terpikat dengan Muhammad Rian Ardianto menarik untuk diulas. Sebab, hal itu sempat memicu kehebohan.

Rian merupakan pebulu tangkis ganda putra Indonesia. Pria yang akrab disapa Jombang itu pernah menduduki peringkat satu dunia di ranking BWF bersama dengan partner-nya Fajar Alfian.

Tak hanya prestasi di lapangan, wajah manis Rian juga kerap membuat penggemar terutama kaum hawa tergila-gila. Pun begitu, pebulu tangkis asal Yogyakarta tersebut sudah memiliki tunangan yakni Ribka Sugiarto yang juga pemain asal Indonesia.

Pesona Rian bahkan juga diakui oleh sesama pebulu tangkis, yakni Shin Seung-chan, asal Korea Selatan. Ia pernah tertangkap basah mengagumi pemain berusia 27 tahun tersebut di media sosial.

"Heol.... cintaku Rian," tulis Shin dengan emoji penuh cinta di akun Instagram @s2_c_94.

Unggahan itu lalu terlihat oleh rekannya yakni Seo Seung-jae. Ia meledek Shin dengan mengatakan memberi tahu Rian soal kalimat penuh kekaguman tersebut. Tidak disangka, perempuan asal Korea Selatan itu malah menantangnya.