HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Kalahkan Atlanta Hawks, dan Miami Heat Sikat San Antonio Spurs

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |15:21 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Kalahkan Atlanta Hawks, dan Miami Heat Sikat San Antonio Spurs
Boston Celtics kalahkan Atlanta Hawks di NBA 2023-2024 (Foto: Reuters)
TUJUH pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 dilangsungkan hari ini, Kamis (8/2/2024). Boston Celtics dan Miami Heat kompak meraih kemenangan atas lawan mereka masing-masing.

Celtics meraih kemenangan saat menjamu Atlanta Hawks di Arena TD Garden. Bermain di hadapan publiknya sendiri, tim polesan Joe Mazzulla itu menang cukup meyakinkan dengan skor 125-117.

Dalam laga tersebut, Kristaps Porzingis tampil sangat impresif bersama Celtics dengan mengemas 31 poin. Kemudian, kemenangan ini membuat mereka semakin nyaman di puncak klasemen sementara Wilayah Timur.

Sementara Heat meraih kemenangannya kala menjamu San Antonio Spurs di Arena Miami-Dade. Sama seperti Celtics, Jimmy Butler dan kolega juga menang cukup meyakinkan dengan skor 116-104 atas Spurs.

Meski menang meyakinkan, Heat masih berusaha merangsek naik ke papan atas klasemen Wilayah Timur. Saat ini tim besutan Erik Spoelstra itu sedang duduk di posisi tujuh pada papan klasemen sementara Wilayah Timur.

Selain dua pertandingan tersebut, terdapat juga juga laga yang tak kalah seru yakni Philadelphia 76ers versus Golden State Warriors. Warriors berhasil mencuri kemenangan saat bertandang ke markas 76ers di Arena Wells Fargo Center.

