Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Minnesota Timberwolves Tumbang, Boston Celtics Petik Kemenangan

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Selasa (23/1/2024), menyajikan delapan pertandingan menarik yang patut untuk diketahui. Seperti halnya Minnesota Timberwolves yang tumbang di tangan Charlotte Hornets hingga Boston Celtics ia memetik kemenangan atas Dallas Mavericks.

Pertama mari membahas kekalahan Timberwolves. Menjamu Charlotte Hornets di Target Centre, Minnesota Timberwolves mendapatkan perlawanan sengit dari Charlotte Hornets sejak awal pertandingan. Namun, mereka masih mampu memimpin 34-32 di kuarter pertama dan kemudian memperlebar keunggulan menjadi 69-64 di kuarter kedua.

Rudy Gobert dan kolega pun menggila di kuarter ketiga dan mampu menjauh dengan keunggulan 107-92. Sayangnya, performa mereka menurun drastis di kuarter terakhir hingga Hornets bisa menorehkan 18 poin untuk berbalik unggul dan menutup laga dengan kemenangan di angka 128-125.

Karl-Anthony Towns padahal tampil sangat memukau bagi Timberwolves dalam pertandingan ini. Pemai nasal Republik Dominika itu menorehkan 62 poin dengan tambahan delapan rebound dan dua assist.

Sementara di kubu Hornets, Miles Bridges dan Brandon Miller menjadi aktor utama dengan masing-masing meraih 28 dan 27 poin. LaMelo Ball pun tak kalah apik dengan membukukan double-double berkat sumbangan 18 poin, 13 assist dan enam reboundnya.

Kendati kalah, Timberwolves sementara masih berada di puncak klasemen wilayah barat NBA 2023-2024 dengan rekor 30-13. Mereka kini hanya unggul satu kemenangan saja dari Oklahoma City Thunder yang duduk di peringkat kedua dan kalah satu laga lebih sedikit dari Denver Nuggets, yang berada di peringkat ketiga.