HOME SPORTS MOTOGP

Target Besar Fabio Quartararo di Tes Pramusim MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |01:08 WIB
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Monster Energy Yamaha)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo, membeberkan targetnya di tes pramusim MotoGP 2024. Dia pun memasang target tinggi karena ingin menyempurnakan kemampuan serta performa motor Yamaha.

Langkah itu diambil setelah Quartararo mengetahui potensi Yamaha di tes shakedown sebelumnya. Quartararo memang termasuk pembalap yang diperbolehkan turun dalam tes shakedown di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 1–3 Februari 2024.

Fabio Quartararo

Pembalap berusia 24 tahun itu mengikuti tes shakedown pada dua hari terakhir. El Diablo -julukan Fabio Quartararo- pun berhasil finis di posisi kedua pada hari kedua.

Kemudian, Quartararo menyelesaikan tes di urutan keempat pada hari ketiga. Dia mengaku, belum ada feeling bagus dalam mengendarai motor YZR-M1.

“Saya belum merasa lebih baik saat mengendarai motor, namun potensinya ada. Kami tidak melakukan serangan waktu dengan ban baru. Tapi mulai lap 21 dan seterusnya saya tancap gas, di hari pertama saya turun 1:58.5, itu cukup bagus menurut saya!,” kata Quartararo dikutip dari Speedweek, Rabu (7/2/2024).

Halaman:
1 2
