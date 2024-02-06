Update Hasil Tes Pramusim MotoGP 2024 Hari Pertama di Sirkuit Sepang: Marc Marquez Jatuh, Jorge Martin Tercepat!

Marc Marquez belum tampil optinal di tes hari pertama MotoGP 2024. (Foto: X/@crash_motogp)

UPDATE hasil tes pramusim MotoGP 2024 hari pertama di Sirkuit Sepang, Selasa (6/2/2024) akan diulas Okezone. Hingga tes berjalan sekira lima jam lamanya, pembalap anyar Tim Gresini Ducati, Marc Marquez belum sanggup unjuk gigi.

The Baby Alien –julukan Marquez– untuk sementara menempati posisi 16. Ia membuat lesatan fantastis dalam beberapa menit terakhir dengan naik lima posisi dari peringkat 21 ke 16.

(Marc Marquez masih beradaptasi dengan motor GP23 Ducati. (Foto: X/@crash_motogp)

Mengutip dari laman resmi MotoGP, Marc Marquez sempat terjatuh di Sirkuit Sepang. Ini merupakan yang pertama Marc Marquez jatuh bersama sang kuda besi anyar, GP23.

Berdasarkan informasi yang disampaikan laman resmi MotoGP, pembalap asal Spanyol itu terjatuh di tikungan ke-15 Sirkuit Sepang. Lantas, siapa pembalap paling cepat sejauh ini?

Jawabannya adalah pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin. Berdasarkan data yang dikeluarkan crash.net, rider asal Spanyol itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,951 detik.

Menyusul di posisi dua sampai lima berturut-turut ditempati Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini dan Maverik Vinales. Posisi ini masih bisa bergeser, mengingat tes hari ini masih akan berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.