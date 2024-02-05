Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Marc Marquez, Ini Pembalap Terkuat di MotoGP 2024 Versi Alex Marquez

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |01:02 WIB
Bukan Marc Marquez, Ini Pembalap Terkuat di MotoGP 2024 Versi Alex Marquez
Dua pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

JAKARTA – Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez mengakui rekan baru sekaligus saudara kandungnya, Marc Marquez akan tampil kompetitif di MotoGP 2024. Kendati demikian, untuk pesaing utama dalam perebutan gelar juara di MotoGP 2024, Alex menilai Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang masih terkuat.

Sebagaimana diketahuii, Alex telah kembali bersatu dengan Marc di Gresini Ducati setelah sang kakak bergabung dari Repsol Honda di MotoGP 2024. Sebelumnya, mereka pernah menjadi rekan setim di tim pabrikan Honda pada 2020 lalu, tetapi sang juara dunia delapan kali mengalami cedera parah di Jerez hingga akhir musim sehingga mereka tak benar-benar pernah menjalani satu musim penuh bersama.

Pada pekan depan, Alex dan Marc bakal menjalani tes pra musim di Malaysia, yang dihelat pada 6-8 Februari di Sirkuit Sepang. Namun sebelum ke Negeri Jiran, mereka datang lebih dulu ke Jakarta pada Sabtu (3/2/2024) untuk bertemu dengan para sponsor dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Uno, yang turut mendukung Gresini lewat program Wonderful Indonesia.

Dalam konferensi pers acara tersebut, Alex pun ditanya oleh pembawa acara, soal peluangnya di MotoGP 2024 serta apakah Marc bakal menjadi pesaing terberatnya. Lalu, mantan rider LCR Honda itu menilai bahwa sang juara bertahan, Pecco -sapaan Bagnaia, masih jadi yang terberat meski The Baby Alien -julukan Marc- juga akan mampu tampil kompetitif lagi.

Alex Marquez bersama Marc Marquez

“Pesaing terberat pasti juaranya, Pecco. Dan tentu saja Marc akan sangat kompetitif,” kata Alex, dikutip Senin (5/2/2024).

“Tapi terlalu dini untuk bilang siapa pesaing terberat saya. Pertama menjalani pre-season, untuk melihat bagaimana perkembangan motornya. Saya harus bekerja banyak dan melihat nantinya,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
