HOME SPORTS SPORT LAIN

Jawab Antusiasme Komunitas, PUBG Mobile Bikin Kolaborasi Lanjutan

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |19:53 WIB
Jawab Antusiasme Komunitas, PUBG Mobile Bikin Kolaborasi Lanjutan
Ilustrasi bermain game. (Foto: Reuters)
A
A
A

PUBG bikin kolaborasi lanjutan guna menjawab antusiasme komunitas. Kolaborasi itu dilakukan bersama Line Friends.

Diketahui, PUBG sukses menjalin kolaborasi pertamanya pada Juli 2021. Lalu, PUBG Mobile kini kembali menjalin kolaborasi lanjutan.

PUBG Mobile kembali menjalin kolaborasi lanjutan dengan studio kreatif global yang populer dengan karakter-karakternya yang menggemaskan. Dari kolaborasi itu, ada 15 pernak-pernik in-game bertemakan karakter-karakter menggemaskan yang tersedia di PUBG.

Nantinya, game ini akan memeriahkan Hari Raya Imlek 2024 dengan hadirnya 5 skin edisi terbatas bertemakan naga!

Pernak-pernik itu bisa didapatkan mulai hari ini, Selasa 2 Februari, hingga Rabu 3 Maret 2024. Pada periode terbatas tersebut, para pemain dapat memainkan event "Prize Path" dan "Hola Buddy" untuk mendapatkan berbagai skin eksklusif.

