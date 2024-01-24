Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gandeng Asosiasi eSports Jawa Tengah, Alam Ganjar Upayakan Percepatan Ekosistem eSports

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |08:48 WIB
Gandeng Asosiasi eSports Jawa Tengah, Alam Ganjar Upayakan Percepatan Ekosistem eSports
Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadiri kegiatan SatSet Mabar (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Putra Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri kegiatan SatSet Mabar 'Main Bareng dan Talkshow Bersama Komunitas eSports Kota Semarang'.

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan anak muda dari komunitas maupun pegiat eSports se Jawa Tengah dan berlangsung di Hetero Space, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Dalam sambutannya, Alam menyampaikan tujuan utamanya saat ini bersama Pigmy maupun Asosiasi eSports Jawa Tengah yakni membangun kesadaran masyarakat terutama orang tua.

"Coba ningkatin awareness masyarakat terutama orangtua karena selama ini kendala terbesarnya adalah izin orang tua yang masih memiliki presepsi awam soal industri eSports ini," buka Alam.

Selain itu, Alam pun menyampaikan langkah ke depannya bersama asosiasi untuk mempercepat ekosistem eSports Jawa Tengah dan mengupayakan kolaborasi dengan berbagai stakeholders.

"Kita terlalu fokus mencari pemain tapi setelah berprestasi apresiasi lanjutannya belum ada, seperti jaminan masa depannya yang belum di siapkan. Oleh sebab itu, kita bangun ekosistemnya supaya nantinya kalau ekosistemnya mendukung akan ada pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja," ungkap Alam.

