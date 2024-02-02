Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Diragukan Bisa Sukses Bersama Ducati di MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |12:17 WIB
Marc Marquez Diragukan Bisa Sukses Bersama Ducati di MotoGP 2024
Marc Marquez akan membalap bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez diragukan bisa sukses bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024. Pendapat tersebut disampaikan Chico Lorenzo selaku ayah dari legenda MotoGP, Jorge Lorenzo.

Seperti diketahui, Marquez akan tampil beda dengan livery Gresini Ducati di MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu akhirnya meninggalkan tim yang telah dibelanya dalam 10 tahun terakhir, Repsol Honda.

 

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kini akan bertandem dengan adik kandungnya, Alex Marquez. Meski mempunyai motor yang sedang mendominasi dalam dua musim terakhir, Marquez tetap diragukan akan berjaya lagi.

Chico Lorenzo mengaku percaya pada kemampuan Marc Marquez. Akan tetapi, pria asal Spanyol itu meragukan Marquez bisa kembali bersaing dengan tim satelit. Terlebih, The Baby Alien belum meraih kemenangan lagi dalam dua musim terakhir.

 BACA JUGA:

“Anda bisa mengharapkan segalanya dari Marc. Satu-satunya keraguan adalah bahwa ia berada di tim satelit,” kata Chico dilansir dari Motosan, Jumat (2/2/2024).

“Dia berada dalam tim yang tidak membutuhkannya, dia menang dua tahun yang lalu (2021) dan ada banyak pembalap muda yang berbagi kemenangan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement