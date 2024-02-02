Marc Marquez Diragukan Bisa Sukses Bersama Ducati di MotoGP 2024

MARC Marquez diragukan bisa sukses bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024. Pendapat tersebut disampaikan Chico Lorenzo selaku ayah dari legenda MotoGP, Jorge Lorenzo.

Seperti diketahui, Marquez akan tampil beda dengan livery Gresini Ducati di MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu akhirnya meninggalkan tim yang telah dibelanya dalam 10 tahun terakhir, Repsol Honda.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kini akan bertandem dengan adik kandungnya, Alex Marquez. Meski mempunyai motor yang sedang mendominasi dalam dua musim terakhir, Marquez tetap diragukan akan berjaya lagi.

Chico Lorenzo mengaku percaya pada kemampuan Marc Marquez. Akan tetapi, pria asal Spanyol itu meragukan Marquez bisa kembali bersaing dengan tim satelit. Terlebih, The Baby Alien belum meraih kemenangan lagi dalam dua musim terakhir.

“Anda bisa mengharapkan segalanya dari Marc. Satu-satunya keraguan adalah bahwa ia berada di tim satelit,” kata Chico dilansir dari Motosan, Jumat (2/2/2024).

“Dia berada dalam tim yang tidak membutuhkannya, dia menang dua tahun yang lalu (2021) dan ada banyak pembalap muda yang berbagi kemenangan,” sambungnya.