HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2024: Dihentikan Wakil China Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan Terhenti di 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |17:22 WIB
Hasil Thailand Masters 2024: Dihentikan Wakil China Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan Terhenti di 16 Besar
Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan tumbang di 16 besar Thailand Masters 2024. (Foto:
A
A
A

BANGKOK – Pasagan anyar ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan kalah dari wakil China, He Jiting/Ren Xiangyu di 16 besar Thailand Masters 2024, pada Kamis (1/2/2024) sore WIB. Bermain Idi Nimibutr Stadium, Bangkot, Thailand, Rahmat/Yeremia kalah lewat dua gim langsung.

Tepatnya Rahmat/Yeremia kala dengan skor 16-21 dan 13-21. Pasangan anyar itu tumbang usai bermain selama 35 menit.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Nimibutr Staidum, Bangkok, Rachmat/Yere memulainya cukup baik dengan membuat keunggulan 4-2. Namun, pasangan China berhasil keluar dari tekanan tersebut.

He/Ren sukses membalikan keadaan menjadi unggul 8-6 atas Rachmat/Yere. Pasangan nomor 16 dunia itu berhasil mempertahankan keunggulannya hingga interval gim pertama dengan skor 11-6.

Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat

Setelah interval, Rachmat/Yere secara perlahan mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Namun setelah itu, mereka kembali kesulitan untuk menghadang serangan lawan.

He/Ren sukses memperlebar keunggulannya atas Rachmat/Yere. Alhasil, duet baru racikan Pelatnas PBSI itu harus kalah 16-21 dari He/Ren di gim pertama.

Halaman:
1 2
