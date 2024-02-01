2 Pembalap Ducati yang Ingin Dikalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024, Nomor 1 Murid Valentino Rossi

TERDAPAT 2 pembalap Ducati yang ingin dikalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024 menarik untuk diketahui. Sebagai pembalap pendatang di tim pabrikan asal Italia itu, Marquez sudah sepantasnya mencari rider terbaik Ducati untuk dijadikan contoh.

Marquez tentu ingin belajar menaklukkan motor Desmosedici dari para pembalap yang sudah benar-benar menguasai kuda besi Ducati tersebut. Apalagi, Marquez yang sejak awal naik ke kelas MotoGP pada 2013 lalu selalu bersama Honda, jelas akan sedikit kebingungan saat harus menunggangi motor Ducati.

Jadi, sejak awal Marquez sudah menargetkan dua pembalap Ducati untuk dijadikan kiblatnya dalam menaklukkan Desmosedici. Kedua pembalap Ducati itu adalah Francesco Bagnaia dan Jorge Martin.

“Logikanya ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua yang terkuat dan yang membuat perbedaan,” ujar Marc Marquez dipetik dari Crash, Kamis (1/2/2024).

“Saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini,” ujarnya.

Lantas apa yang membuat Marquez tertarik kepada Bagnaia dan Martin?

Berikut 2 Pembalap Ducati yang Ingin Dikalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024:

2. Jorge Martin (Pramac Ducati)





Jorge Martin naik ke kelas MotoGP pada 2021 silam. Selama dua tahun di tim satelit Ducati, Martin sedikit kesulitan dan selalu finis di posisi kesembilan pada klasemen akhir MotoGP.