Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Ducati yang Ingin Dikalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024, Nomor 1 Murid Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |18:49 WIB
2 Pembalap Ducati yang Ingin Dikalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024, Nomor 1 Murid Valentino Rossi
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

TERDAPAT 2 pembalap Ducati yang ingin dikalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024 menarik untuk diketahui. Sebagai pembalap pendatang di tim pabrikan asal Italia itu, Marquez sudah sepantasnya mencari rider terbaik Ducati untuk dijadikan contoh.

Marquez tentu ingin belajar menaklukkan motor Desmosedici dari para pembalap yang sudah benar-benar menguasai kuda besi Ducati tersebut. Apalagi, Marquez yang sejak awal naik ke kelas MotoGP pada 2013 lalu selalu bersama Honda, jelas akan sedikit kebingungan saat harus menunggangi motor Ducati.

Jadi, sejak awal Marquez sudah menargetkan dua pembalap Ducati untuk dijadikan kiblatnya dalam menaklukkan Desmosedici. Kedua pembalap Ducati itu adalah Francesco Bagnaia dan Jorge Martin.

“Logikanya ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua yang terkuat dan yang membuat perbedaan,” ujar Marc Marquez dipetik dari Crash, Kamis (1/2/2024).

“Saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini,” ujarnya.

Lantas apa yang membuat Marquez tertarik kepada Bagnaia dan Martin?

Berikut 2 Pembalap Ducati yang Ingin Dikalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024:

2. Jorge Martin (Pramac Ducati)

Jorge Martin

Jorge Martin naik ke kelas MotoGP pada 2021 silam. Selama dua tahun di tim satelit Ducati, Martin sedikit kesulitan dan selalu finis di posisi kesembilan pada klasemen akhir MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement