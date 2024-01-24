Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Rudy Gunawan, Pebulutangkis Legenda Indonesia yang Putuskan Jadi Pendeta di Amerika Serikat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |04:25 WIB
Kisah Haru Rudy Gunawan, Pebulutangkis Legenda Indonesia yang Putuskan Jadi Pendeta di Amerika Serikat
Rudy Gunawan kala masih aktif menjadi pebulu tangkis. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH haru Rudy Gunawan, pebulutangkis legendaris Indonesia yang putuskan jadi pendeta di Amerika Serikat akan diulas oleh Okezone. Pencinta bulutangkis sejati tentu tidak asing dengan nama Rudy Gunawan.

Rudy adalah pebulutangkis spesialis ganda yang aktif mengharumkan nama Indonesia kancah bulutangkis internasional pada era 1980 hingga 1990-an. Sebagai seorang spesialis bermain di sektor ganda, Rudy pernah bermain di sektor ganda putra maupun ganda campuran.

Rudy Gunawan

Tercatat, di ganda putra, Rudy pernah berpasangan dengan Eddy Hartono, Bambang Suprianto, dan Ricky Subagja. Bersama ketiga pasangannya itu, Rudy pernah menjuarai Indonesia Open sebanyak 3 kali pada 1989, 1992, dan 1995.

Dirinya juga dua kali mengikuti Olimpiade. Pada 1992 di Barcelona bersama Eddy Hartono, dia pun sukses meraih medali perak. Namun di edisi 1996, ia hanya finis di babak 16 besar.

Di sektor ganda campuran, tercatat hanya ada ama Rosiana Tendean yang pernah menjadi tandem Rudy. Pasang ini juga pernah meraih juara di ajang Invitasi Piala Dunia sebanyak 3 kali secara beruntun pada 1990, 1991, dan 1992. Mereka juga pernah menjuarai Indonesia Open sebanyak 2 kali pada 1990 dan 1993.

Rudy juga pernah meraih prestasi kala membela Indonesia di ajang beregu. Di antaranya, ia pernah menjadi bagian skuad juara Piala Thomas pada 1994 dan 1996. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari kesuksesan kontingen Indonesia meraih juara di ajang Piala Sudirman pada 1989.

Namun dengan sederet prestasi yang pernah ia torehkan, Rudy setelah pensiun memilih jalan yang sangat berbeda. Dia memilih menjadi seorang pendeta.

Hal ini bermula pada gelaran Olimpiade Atlanta 1996. Pada masa itu, Rudy Gunawan gagal di babak 16 besar setelah kalah dari ganda putra Malaysia, Cheah Soon Kit/Yap Kim Hock.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/40/3181326/nitchaon_jindapol-ZCJX_large.jpg
Lepas Masa Lajang, Pebulu Tangkis Supercantik Nitchaon Jindapol Tampil Menawan di Pesta Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/40/3181255/simak_kisah_miris_pebulu_tangkis_ye_zhaoying_yang_kini_jadi_pengkhianat_negara_setelah_sempat_dianggap_pahlawan-I8Zy_large.jpg
Kisah Miris Pebulu Tangkis Ye Zhaoying, Pahlawan yang Kini Jadi Pengkhianat Negara dan Hidup Terasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3181085/fajar_alfian_dan_muhammad_rian_ardianto-e54L_large.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian yang Pisah dengan Rian Ardianto Setelah 11 Tahun Bersama, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841/maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180736/verrell_yustin_mulia_bercerita_soal_pindah_sektor_dari_ganda_campuran_ke_ganda_putra-VYvL_large.jpeg
Cerita Verrell Yustin soal Pindah ke Ganda Putra hingga Berguru dengan Fajar Alfian Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement