Kisah Haru Rudy Gunawan, Pebulutangkis Legenda Indonesia yang Putuskan Jadi Pendeta di Amerika Serikat

KISAH haru Rudy Gunawan, pebulutangkis legendaris Indonesia yang putuskan jadi pendeta di Amerika Serikat akan diulas oleh Okezone. Pencinta bulutangkis sejati tentu tidak asing dengan nama Rudy Gunawan.

Rudy adalah pebulutangkis spesialis ganda yang aktif mengharumkan nama Indonesia kancah bulutangkis internasional pada era 1980 hingga 1990-an. Sebagai seorang spesialis bermain di sektor ganda, Rudy pernah bermain di sektor ganda putra maupun ganda campuran.

Tercatat, di ganda putra, Rudy pernah berpasangan dengan Eddy Hartono, Bambang Suprianto, dan Ricky Subagja. Bersama ketiga pasangannya itu, Rudy pernah menjuarai Indonesia Open sebanyak 3 kali pada 1989, 1992, dan 1995.

Dirinya juga dua kali mengikuti Olimpiade. Pada 1992 di Barcelona bersama Eddy Hartono, dia pun sukses meraih medali perak. Namun di edisi 1996, ia hanya finis di babak 16 besar.

Di sektor ganda campuran, tercatat hanya ada ama Rosiana Tendean yang pernah menjadi tandem Rudy. Pasang ini juga pernah meraih juara di ajang Invitasi Piala Dunia sebanyak 3 kali secara beruntun pada 1990, 1991, dan 1992. Mereka juga pernah menjuarai Indonesia Open sebanyak 2 kali pada 1990 dan 1993.

Rudy juga pernah meraih prestasi kala membela Indonesia di ajang beregu. Di antaranya, ia pernah menjadi bagian skuad juara Piala Thomas pada 1994 dan 1996. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari kesuksesan kontingen Indonesia meraih juara di ajang Piala Sudirman pada 1989.

Namun dengan sederet prestasi yang pernah ia torehkan, Rudy setelah pensiun memilih jalan yang sangat berbeda. Dia memilih menjadi seorang pendeta.

Hal ini bermula pada gelaran Olimpiade Atlanta 1996. Pada masa itu, Rudy Gunawan gagal di babak 16 besar setelah kalah dari ganda putra Malaysia, Cheah Soon Kit/Yap Kim Hock.