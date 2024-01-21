Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Menang, Minnesota Timberwolves Tumbang

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |19:36 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Menang, Minnesota Timberwolves Tumbang
Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (21/1/2024), akan diulas dalam artikel ini. Hasil manis bisa diraih sejumlah tim, di antaranya Milwaukee Bucks.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Ada delapan pertandingan yang tersaji dalam lanjutan musim reguler NBA 2023-2024, Minggu (21/1/2024).

Milwaukee Bucks

Salah satu laga mempertemukan Milwaukee Bucks melawan Detroit Pistons. Milwaukee Bucks menang meyakinkan di Little Caesars Arena, Detroit, Amerika Serikat. Kampiun NBA 2021 itu berhasil membekuk Pistons dengan skor 141-135.

Point Guard Milwaukee Bucks, Damian Lillard tampil mengerikan dalam pertandingan itu. Dia berhasil mencatatkan 45 poin, enam rebound, dan 11 assist setelah bermain 37 menit.

Sementara itu, bintang lain Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, juga menyumbang 31 poin, 10 rebound, dan sembilan assist. Kemenangan ini membuat Bucks kokoh di posisi kedua klasemen sementara Wilayah Timur NBA 2023-2024.

Hasil positif juga diraih oleh Oklahoma City Thunder atas Minnesota Timberwolves. Pasukan Mark Daigneault itu membungkam Timberwolves 102-97 di Target Center, Minnesota, Amerika Serikat.

