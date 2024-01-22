Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Prediksi Alex Marquez Bakal Berjaya di MotoGP Qatar 2024: Dia Punya Peluang Menang Lebih Besar ketimbang Saya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |08:41 WIB
Marc Marquez Prediksi Alex Marquez Bakal Berjaya di MotoGP Qatar 2024: Dia Punya Peluang Menang Lebih Besar ketimbang Saya!
Dua pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

RICCIONE – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez tak yakin bisa langsung menang di balapan pembuka MotoGP 2024, yakni di seri Qatar pada Maret mendatang. Sebab selain butuh adaptasi, Marquez menilai rekan setimnya yang sekaligus adiknya sendiri yakni Alex Marquez, dinilai lebih berpotensi untuk menang di MotoGP Qatar 2024.

MotoGP Qatar 2024 yang akan dimulai pada 8-10 Maret 2024 menjadi seri pertama dalam kalender balap musim ini. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Internasional Losail, Doha, Qatar.

Bicara soal peluang menang di seri pertama pada debutnya bersama Gresini Ducati, Marquez tampaknya tak ingin terburu-buru. Rider berjuluk The Baby Alien ini lebih melihat sang adik yang punya peluang untuk mendapat hasil manis.

“Balapan pertama adalah Qatar, di mana menurut saya Alex memiliki peluang lebih besar daripada saya,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Senin (22/1/2024).

Marc Marquez

“Saya hanya menang dua kali. Saya tidak dalam pola pikir untuk memikirkan kemenangan sekarang, tapi kita lihat saja nanti. Jika Gresini menang, kami akan senang,” terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement