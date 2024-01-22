Marc Marquez Prediksi Alex Marquez Bakal Berjaya di MotoGP Qatar 2024: Dia Punya Peluang Menang Lebih Besar ketimbang Saya!

RICCIONE – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez tak yakin bisa langsung menang di balapan pembuka MotoGP 2024, yakni di seri Qatar pada Maret mendatang. Sebab selain butuh adaptasi, Marquez menilai rekan setimnya yang sekaligus adiknya sendiri yakni Alex Marquez, dinilai lebih berpotensi untuk menang di MotoGP Qatar 2024.

MotoGP Qatar 2024 yang akan dimulai pada 8-10 Maret 2024 menjadi seri pertama dalam kalender balap musim ini. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Internasional Losail, Doha, Qatar.

Bicara soal peluang menang di seri pertama pada debutnya bersama Gresini Ducati, Marquez tampaknya tak ingin terburu-buru. Rider berjuluk The Baby Alien ini lebih melihat sang adik yang punya peluang untuk mendapat hasil manis.

“Balapan pertama adalah Qatar, di mana menurut saya Alex memiliki peluang lebih besar daripada saya,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Senin (22/1/2024).

“Saya hanya menang dua kali. Saya tidak dalam pola pikir untuk memikirkan kemenangan sekarang, tapi kita lihat saja nanti. Jika Gresini menang, kami akan senang,” terangnya.