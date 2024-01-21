Alasan Pebulutangkis Indonesia dan Dunia Dilarang Kibarkan sang Bendera di Podium Juara BWF World Tour

ALASAN pebulu tangkis dunia dilarang mengibarkan bendera negera mereka di podium juara BWF World Tour akan menjadi pembahasan kali ini. Peraturan tersebut rupanya sudah tertuang jelas dalam panduan turnamen BWF.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja menjadi salah satu yang dilarang mengibarkan bendera negera di podium juara. Hal itu terjadiu saat keduanya menjuarai turmanen Syed Modi International 2023.

Saat itu, Dejan yang sudah membentangkan bendera Indonesia di punggungnya justru disuruh untuk melipat kembali sang saka merah putih. Dalam video akun TikTok @infobadminton1, Dejan yang sudah membentangkan bendera Indonesia di punggungnya, justru disuruh untuk melipat kembali sang sakanya.

Hal ini langsung menjadi sorotan badminton lovers Indonesia. Ada yang mempertanyakan mengapa panitia melarang atlet mengibarkan bendera negaranya di turnamen Super Series itu.

Rupanya, dilansir dari akun Twitter @badmintontak, menurut peraturan BWF poin 1.10, bendera diperbolehkan untuk dibawa ke podium pada turnamen BWF beregu kelas 1. Dalam hal ini, bendera tersebut hanya boleh berupa satu bendera dan tidak boleh menghalangi atau mengganggu penerimaan dan/atau pemajangan medali, piala, atau hadiah lain.