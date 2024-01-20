Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets Permalukan Boston Celtics

BERIKUT hasil NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (20/1/2024) siang WIB. Denver Nuggets sukses mempermalukan Boston Celtics di TD Garden, sementara Brooklyn Nets berhasil menumbangkan LA Lakers.

Nuggets berhasil meraih kemenangan manis atas Boston Celtics 102-100. Nuggets menghentikan laju kemenangan beruntun Celtics di TD Garden, Massachusetts, Amerika Serikat.

Dua bintang Denver Nuggets, Jamal Murray dan Nikola Jokic tampil mengerikan dalam pertandingan tersebut. Murray sukses mencatatkan 35 poin, delapan rebound, dan lima assist. Sementara, Jokic menyumbang 34 poin, 12 rebound, dan sembilan assist.

Kekalahan ini membuat laju positif Boston Celtics terhenti usai meraih tiga kemenangan beruntun. Sementara, kemenangan ini membuat Denver Nuggets semakin menempel puncak klasemen Wilayah Barat NBA 2023-2024. Mereka kini duduk di peringkat ketiga dengan 29 kemenangan dan 14 kekalahan.

Pada pertandingan lainnya, Brooklyn Nets berhasil menumbangkan Los Angeles (LA) Lakers di Crypto Arena, California, Amerika Serikat. Tim besutan Jacque Vaughn itu mempermalukan Lakers dengan skor 130-112.

Cam Thomas menjadi bintang dalam pertandingan itu usai mencatatkan 33 poin, tiga rebound, dan empat assist untuk Nets. Sementara, LeBron James dan Anthony Davis yang menyumbang total 50 poin harus puas dengan kekalahan Lakers.