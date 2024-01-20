Kisah Devin Haney, Petinju Kelas Ringan Dunia Tak Terkalahkan yang Putuskan Mualaf

KISAH Devin Haney, petinju kelas ringan dunia tak terkalahkan yang putuskan untuk menjadi mualaf akan diulas Okezone pada artikel ini. Sebab, kisahnya cukup menyentuh.

Masyarakat Indonesia mungkin asing jika mendengar nama Devin Haney. Padahal, ia merupakan seorang petinju hebat dengan rekor kemenangan 100 persen alias tidak pernah kalah satu kali pun.

Devin Haney adalah petinju kelahiran San Francisco, California, Amerika Serikat pada 17 November 1998. Ia menjalani debut profesionalnya pada 11 Desember 2015 melawan Gonzalo Lopez Rodriguez.

Hebatnya, meski merupakan petinju debutan, namun aksi Haney diatas ring pada laga itu sangat menakjubkan. Ia bahkan bisa meraih kemenangan TKO atas lawannya tersebut hanya dalam waktu 33 detik saja.

Sejak melakoni debut tersebut, aksi Devin Haney di atas ring semakin tidak terbendung. Deretan kemenangan demi kemenangan selalu ia raih di setiap pertandingannya. Hingga pada akhirnya, petinju berjuluk The Dream ini berhasil menjadi juara kelas menengah WBC pada 2019.

Hebatnya lagi, pencapaian dan aksi memukau Haney di atas ring terus ia pertahankan hingga saat ini. Total telah ada 31 pertarungan yang telah ia lalui dimana semua pertarungan ia sapu bersih dengan kemenangan.

Menariknya lagi, 15 d iantara 31 kemenangan itu ia raih dengan kemenangan TKO. Tak ayal, Devin Haney saat ini sudah mengoleksi empat gelar juara meliputi IBF World Light, WBA Super World Light, WBC World Super Light, dan WBO World Light.