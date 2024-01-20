Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Pramac Ducati Bingung Marc Marquez Mau-maunya Gabung Tim Independen

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |03:19 WIB
Bos Pramac Ducati Bingung Marc Marquez Mau-maunya Gabung Tim Independen
Marc Marquez berani memilih tim independen Gresini Racing pada MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

MILAN - Bos Pramac Ducati, Paolo Campinotti, merasa bingung dengan keputusan Marc Marquez memilih bergabung dengan tim independen Gresini Racing. Ia menduga The Baby Alien mendapat jaminan keistimewaan dari tim asal Italia itu.

Seperti diketahui, Marquez dipastikan akan mengendarai motor dengan livery Gresini Racing pada MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu meninggalkan Repsol Honda setelah bersama selama kurang lebih 10 musim.

Marc Marquez menjalani tes pascamusim bersama motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Campinoti masih bingung dengan keputusan Marquez memilih tim independen ketimbang pabrikan. Ia berasumsi Gresini Ducati memiliki perjanjian ‘khusus’ dengan juara dunia MotoGP enam kali itu.

“Saya lebih senang melihat Marquez di tim pabrikan Ducati. Saya tidak berpikir dia akan mengambil langkah seperti itu (beralih ke Gresini) jika dia tidak mendapat semacam jaminan, meskipun saya tidak tahu persis apa jaminannya,” ujar Campinoti dilansir dari Speedweek, Sabtu (20/1/2024).

“Namun menyelesaikan satu tahun di tim satelit dengan sepeda motor dari tahun lalu hanya untuk melakukan hal itu membuat saya sedikit bingung,” tambah pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
