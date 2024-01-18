Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos KTM Angkat Bicara soal Peluang Rekrut Marc Marquez di MotoGP 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |02:03 WIB
Bos KTM Angkat Bicara soal Peluang Rekrut Marc Marquez di MotoGP 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
BOS KTM, Marc Coma, angkat bicara soal peluang merekrut Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia enggan menampik peluang itu, tetapi tak bisa membicarakannya lebih jauh saat ini karena gelaran MotoGP 2024 saja belum berjalan.

Ya, Marquez akhirnya takkan lagi membela Repsol Honda di MotoGP 2024. Dia menyudahi romansanya dengan Repsol Honda yang sudah terjalin sejak Marquez debut di kelas MotoGP pada 2013.

Marc Marquez

Pada akhir musim 2023, Marquez mengumumkan resmi bergabung ke salah satu tim satelit Ducati, yakni Gresini. Dia akan berduet dengan sang adik Alex Marquez.

Namun, di Gresini, Marquez hanya mendapat kontrak singkat. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu hanya meneken kontrak selama setahun.

Halaman:
1 2
