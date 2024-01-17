Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Philadelphia 76ers Beda Nasib dengan Oklahoma City Thunder

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:08 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Philadelphia 76ers Beda Nasib dengan Oklahoma City Thunder
Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Rabu (17/1/2024) akan diulas dalam artikel ini. Nasib berbeda harus didapat Philadelphia 76ers dengan Oklahoma City Thunder.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Total, ada tiga pertandingan yang tersaji dalam lanjutan musim reguler ini.

Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers berhasil mengandaskan Denver Nuggets di Wells Fargo Center, Philadelphia, Amerika Serikat. Tim besutan Nick Nurse itu mengalahkan peringkat tiga Wilayah Barat dengan skor 126-121.

Center Philadelphia 76ers, Joel Embiid berperan besar dalam kemenangan manis ini. Pemain berusia 29 tahun itu sukses mencatatkan 41 poin, tujuh rebound, dan 10 assist setelah 38 menit bermain.

Tyrese Maxey dan Tobias Harris juga tampil menawan setelah menyumbang total 49 poin dalam laga tersebut. Sementara, bintang Denver Nuggets Nikola Jokic yang mencatatkan 25 poin gagal mengantar timnya menang.

Kemenangan ini membuat Sixers belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. Mereka kini berada di peringkat ketiga klasemen Wilayah Timur NBA 2023-2024, dan terus menempel Milwaukee Bucks.

Halaman:
1 2
