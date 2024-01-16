Hasil Australia Open 2024: Carlos Alcaraz Menang Mudah di Babak Pertama

MELBOURNE - Carlos Alcaraz berhasil menang mulus di babak pertama Australia Open 2024. Ia menang tiga set langsung atas Richard Gasquet dengan skor 7-6 (7-5), 6-1, dan 6-2.

Bermain di Rod Laver Arena, Melbourne, Selasa (16/1/2024) sore WIB, Alcaraz kesulitan menghadapi perlawanan sengit yang diberikan oleh Gasquet di awal pertandingan. Mereka saling jual beli serangan dan kejar mengejar angka hingga petenis asal Spanyol itu sempat tertinggal 2-3.

Servis ciamik dari Gasquet terus membuat Alcaraz kerepotan dan menjaga keunggulannya di angka 5-4. Namun, akhirnya Alcaraz mulai bisa keluar dari tekanan dan memegang kendali permainan.

Alhasil, ia mampu menyamakan kedudukan menjadi 5-5 dan memaksa tie break. Alcaraz unggul 7-6 untuk menutup set pertama dengan kemenangan.

Pada set kedua, Alcaraz bermain jauh lebih baik. Variasi serangan bola-bola silang yang dilakukannya benar-benar membuat Gasquet kewalahan sehingga dia bisa memimpin 3-0.

Tanpa kesulitan berarti, juara Wimbledon 2023 itu terus mendulang poin demi poin. Hasilnya, ia sukses mengamakan kemenangan dengan skor 6-1 di set kedua.