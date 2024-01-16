Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Raih Kemenangan, LA Lakers Hentikan Tren Positif Oklahoma City Thunder

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:24 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Raih Kemenangan, LA Lakers Hentikan Tren Positif Oklahoma City Thunder
LA Lakers menang atas Oklahoma City Thunder di NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 11 pertandingan menarik baru saja berlangsung di laga lanjutan NBA 2023-2024, pada Selasa (16/1/2024). Seperti halnya Boston Celtics yang menang atas Toronto Raptors, hingga tren positif Oklahoma City Thunder yang berhasil dihentikan oleh Los Angeles (LA) Lakers.

Pertama mari bahas kekalahan Thunder atas Lakers. Ya, LA Lakers sukses mengakhiri catatan positif Oklahoma City Thunder di Crypto Arena, California, Amerika Serikat. Tim asuhan Darvin Ham itu mengalahkan Thunder dengan skor meyakinkan 112-105.

LeBron James dan Anthony Davis menjadi bintang dalam pertandingan ini. James mencatatkan 25 poin, tujuh rebound, dan enam assist. Sedangkan, Davis membukukan 27 poin, 15 rebound, dan lima assist.

Kemenangan Lakers menghentikan laju positif Thunder yang menang dalam empat laga sebelumnya. Meski demikian, Thunder tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara Wilayah Barat NBA 2023-2024.

LA Lakers vs Oklahoma City Thunder

Hasil positif juga dituai oleh Boston Celtics yang bertandang ke markas Toronto Raptors, Scotiabank Arena, Toronto, Kanada. Pemuncak klasemen Wilayah Timur itu menang dengan skor 105-96.

Derrick White dan Jrue Holiday menjadi momok menakutkan bagi Toronto Raptors. Dua pemain andalan itu berhasil menyumbangkan total 44 poin untuk kemenangan Celtics di Scotiabank Arena.

Halaman:
1 2
