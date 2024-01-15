Sudah Dua Musim Terakhir Tak Pernah Menang Lagi, Masa Kejayaan Lewis Hamilton di F1 Disebut Telah Habis

BRACKLEY – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton sudah dua musim terakhir tak merasakan kemenangan di Formula One (F1). Melihat kondisi itu, mantan pembalap Scuderia Ferrari, Eddie Irvine pun menilai masa kejayaan Hamilton di F1 tampaknya benar-benar sudah berakhir.

Irvine menegaskan ia sangat meyakini Hamilton adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah hadir di dunia F1. Namun, ia menilai masa kejayaan itu telah usai, terbukti dengan Hamilton yang terakhir kali menang pada F1 GP Arab Saudi 2021.

Selama F1 2022 hingga 2023 Hamilton tak pernah lagi mampu finis paling cepat saat balapan berlangsung.

Melihat kondisi itu, Irvine meyakini era kejayaan Hamilton sudah selesai. Runner-up F1 1999 itu menganggap Hamilton masih merupakan salah satu pembalap terbaik yang sayangnya tidak akan bisa lagi disejajarkan dengan Verstappen.

“Era kejayaan Hamilton dan Mercedes kini telah berakhir. Tetapi Lewis masih merupakan pembalap yang sangat baik, sangat berorientasi pada tujuan, dan ingin mendapatkan hasil,” kata Irvine dikutip dari Planet F1, Senin (15/1/2024).

“Dia masih melakukan pekerjaannya dengan baik di belakang kemudi mobil F1 meskipun perbandingannya dengan Verstappen sulit, karena Max lebih muda, memiliki kecepatan lebih dan keyakinan besar pada kemampuannya sendiri,” sambungnya.

Lebih lanjut, Irvine mengatakan pencapaian Hamilton akan sangat bergantung pada performa Mercedes AMG Petronas. Sayangnya, Irvine sangat ragu pembalap berusia 39 tahun itu akan mampu bersaing lagi dalam perebutan gelar.