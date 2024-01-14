Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2024: Novak Djokovic Lanjut Putaran Kedua Usia Menang atas Dino Prizmic

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:14 WIB
Hasil Australia Open 2024: Novak Djokovic Lanjut Putaran Kedua Usia Menang atas Dino Prizmic
Petenis asal Serbia, Novak Djokovic. (Foto: Reuters)
A
A
A

MELBOURNE - Petenis asal Serbia, Novak Djokovic sukses melaju ke putaran kedua Australia Open 2024. Kepastian itu diraihnya usai menang atas wakil Kroasia, Dino Prizmic, di putaran pertama Australia Open 2024, pada Minggu (14/1/2024) malam WIB.

Bermain di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia, Djokovic menang dengan skor 6-2, 6-7, 6-3, 6-4 atas Prizmic. Selanjutnya Djokovic tinggal menunggu pemenang antara pertarungan dua wakil Australia, Alexei Popyrin vs Marc David Polmans.

Jalannya Pertandingan

Novak Djokovic menunjukkan penampilan apik pada awal set pertama dan berhasil unggul 2-1 atas Dino Prizmic. Petenis nomor satu dunia itu pun terus menunjukkan penampilan luar biasa dan menjauhkan keunggulan menjadi 4-2 atas lawannya.

Performa apiknya pun membuat Novak Djokovic menutup set pertama dengan keunggulan 6-2. Namun di set kedua, Novak Djokovic justru mengalami kesulitan dan membuatnya sempat tertinggal 1-3 dari Dino Prizmic.

Novak Djokovic

Pertarungan pun berlangsung ketat, sehingga Novak Djokovic dan Dino Prizmic sempat bermain imbang 5-5. Namun, petenis berusia 36 tahun itu harus merelakan set kedua diambil lawannya usai kalah 6-7.

Halaman:
1 2
