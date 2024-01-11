Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Open 2024: Gregoria Mariska dan Fajar Alfian/Rian Ardianto Tembus ke Perempatfinal

HASIL lengkap wakil Indonesia di 16 besar Malaysia Open 2024 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada Kamis (11/1/2024) telah diketahui. Dari enam wakil Tanah Air yang beraksi pada hari ini, hanya Gregoria Mariska Tunjung dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang lolos ke babak perempatfinal.

Gregoria lolos usia mengalahkan wakil tuan rumah, Goh Jin Wei. Meski menghadapi tekanan dari pendukung Malaysia, Gregoria menunjukkan mentalitas dan skill permainan yang luar biasa.

Hanya butuh waktu 39 menit saja bagi Gregoria untuk menyingkirkan Goh dan lolos ke perempatfinal turnamen super 1000 tersebut. Gregoria tepatnya menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 24-22.

Kemudian Fajar/Rian lolos usai menumbangkan wakil Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen (Taiwan). Kemenangan itu diraih Fajar/Rian lewat dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-12.

Sementara itu, unggulan keempat di sektor tunggal putra, yakni Anthony Ginting juga ikut gugur di 16 besar. Nahasnya ia kalah dari Lu Guangzu (China), yang mana di lima pertemuan sebelumnya Anthony selalu bisa keluar sebagai pemenang.

Anthony kalah straight game dengan skor 21-23 dan 23-25. Hasil tersebut jelas sangat menyakitkan karena Lu Guangzu selalu mengalahkannya di poin-poin krusial.