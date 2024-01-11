Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2024: Menang Mudah, Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos ke Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:45 WIB
Hasil Malaysia Open 2024: Menang Mudah, Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos ke Perempatfinal
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menang mudah atas wakil Taiwan, Lee Fang-Chih Lee/Lee Fang-Jen di babak 16 besar Malaysia Open 2024, pada Kamis (11/1/2024) malam WIB. Hanya butuh waktu 38 menit bagi Fajar/Rian untuk menang dan memastikan lolos ke perempatfinal.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Fajar/Rian memang tampil luar biasa hingga membuat pasangan lawan tak bisa berbuat banyak. Fajar/Rian pun menang dua gim langsung atas duet Taiwan dengan skor 21-13 dan 21-12.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian langsung tampil agresif sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda putra ranking enam dunia itu sukses mendominasi dengan kombinasi pukulan keras dan serangan cepat ke pertahanan lawan.

Tak ayal, Fang-Chih/Fang-Jen kewalahan sejak awal pertandingan. Duet Taiwan itu terpantau sulit menemukan pola permainan untuk membendung serangan masif FajRi -sapaan akrab duet Fajar/Rian.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Terus menyerang, Fajar/Rian akhirnya mampu meninggalkan Fang-Chih/Fang-Jen di jeda interval gim pertama. Mereka sukses mengungguli duet Taiwan itu dengan skor meyakinkan 11-6.

Setelah jeda, Fajar/Rian kembali tancap gas untuk membombardir pertahanan Fang-Chih/Fang-Jen. Pada akhirnya, Fajar/Rian sukses mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-13.

