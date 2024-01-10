Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Ungkap Kunci Kalahkan Ganda Campuran Inggris di Malaysia Open 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:16 WIB
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Ungkap Kunci Kalahkan Ganda Campuran Inggris di Malaysia Open 2024
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja melaju ke 16 besar Malaysia Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil menyingkirkan Marcus Ellis/Lauren Smith di babak 32 besar Malaysia Open 2024. Mereka mengatakan saling mengingatkan dan lebih fokus menjadi kunci keberhasilan menyingkirkan pasangan Inggris tersebut.

Bertanding di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (10/1/2024), Dejan/Gloria berhasil mendapatkan kemenangan 21-11, 19-21, 21-19 atas Ellis/Smith. Hasil tersebut membuat mereka melaju ke babak berikutnya.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di Malaysia Open 2024 (Foto: PBSI)

Usai pertandingan, Dejan mengakui babak 32 besar Malaysia Open 2024 tidak mudah dilewati karena semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Meski tak menyangka mendapatkan perlawan ketat dari Ellis/Smith, dia sudah menyiapkan semua hal sehingga bisa mendapatkan kemenangan.

"Di level seperti ini tidak ada yang mudah, semuanya sulit. Walau secara peringkat kami di atas lawan kami tadi tapi semua bisa terjadi. Kami tidak menyangka akan melalui laga ketat seperti tadi tapi karena kami sudah menyiapkan segala sesuatunya jadi bisa mengambil kemenangan di pertandingan ini," kata Dejan Ferdianansyah dalam keterangan PBSI, Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut, pemain asal PB Djarum itu sempat kebingungan dengan pola permainan Ellis/Smith di gim kedua dan ketiga. Bahkan, dia menilai lawan mampu bermain bagus dan membuatnya kesulitan untuk menambah poin.

"Di gim kedua mengubah pola permainan dan kami cukup kebingungan, begitu juga di gim ketiga. Ditambah mendekati akhir mereka menjadi tidak mudah dimatikan," tukas Dejan.

Halaman:
1 2
