Hasil Malaysia Open 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Dipaksa Angkat Koper

KUALA LUMPUR - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dipaksa pulang dari Malaysia Open 2024 Super 1000. Ganda putra Indonesia itu takluk dari Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dua gim langsung 18-21 dan 19-21 di babak 32 besar Malaysia Open 2024.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Rabu (10/1/2024) siang WIB, Bagas/Fikri memulai pertandingan dengan buruk sehingga langsung tertinggal 1-4. Namun, perlahan-lahan mereka bisa bangkit dan memangkas ketertinggalan menjadi 5-6.

Namun, pasangan ranking sembilan dunia itu kesulitan lagi untuk meladeni permainan cepat yang diterapkan oleh Rankireddy/Shetty. Alhasil, mereka kembali tertinggal tiga angka di interval gim pertama dalam kedudukan 8-11.

Usai rehat, Rankireddy/Shetty semakin nyaman dengan pola serangan bola-bola tajam dan mendatar yang mereka lancarkan. Hasilnya, mereka terus memperlebar keunggulan menjadi 16-11.

Tak mau kalah begitu saja, Bakri -sebutan Bagas/Fikri- kembali memberikan perlawanan di poin-poin kritis hingga bisa mendekat di angka 16-18. Sayangnya setelah berusaha keras mengejar mereka akhirnya tetap tumbang dengan skor 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Bagas/Fikri bermain jauh lebih baik. Mereka bisa balik memberikan tekanan pada lawan sehingga unggul 6-2.