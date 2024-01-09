Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama Malaysia Open 2024: Wakil Tanah Air Berguguran, Anthony Ginting hingga Fajar/Rian ke 16 Besar!

HASIL lengkap wakil Indonesia di hari pertama Malaysia Open 2024 akan diulas Okezone. Sejumlah wakil Indonesia harus berguguran di babak pertama.

Ya, ajang Malaysia Open 2024 sudah mulai digelar hari ini. Ada 6 wakil Indonesia yang tampil pada hari ini, Selasa (9/1/2024). Sayangnya, tak semua wakil Tanah Air bisa menang dan lolos ke 16 besar.

Sejumlah pemain andalan Indonesia justru harus berguguran di babak pertama ini. Salah satunya ada Jonatan Christie. Dia tumbang di tangan wakil India, yakni Kidambi Srikanth, usai bertarung sengit 3 gim. Laga berakhir dengan skor 21-12, 18-21, dan 16-21.

Bukan hanya Ginting, wakil Indonesia di sektor ganda putra juga harus menelan pil pahit. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kalah di tangan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Leo/Daniel dihadapkan duel sengit di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (9/1/2024) siang WIB. Pasangan berjuluk The Babies itu tumbang dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 10-21.

Selain itu, ada Putri Kusuma Wardani yang harus angkat koper dini dari Malaysia Open 2024. Dia kalah dari unggulan kedelapan asal China, Han Yue, dengan skor 11-21 dan 13-21.