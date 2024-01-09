Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama Malaysia Open 2024: Wakil Tanah Air Berguguran, Anthony Ginting hingga Fajar/Rian ke 16 Besar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:38 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama Malaysia Open 2024: Wakil Tanah Air Berguguran, Anthony Ginting hingga Fajar/Rian ke 16 Besar!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di hari pertama Malaysia Open 2024 akan diulas Okezone. Sejumlah wakil Indonesia harus berguguran di babak pertama.

Ya, ajang Malaysia Open 2024 sudah mulai digelar hari ini. Ada 6 wakil Indonesia yang tampil pada hari ini, Selasa (9/1/2024). Sayangnya, tak semua wakil Tanah Air bisa menang dan lolos ke 16 besar.

Jonatan Christie

Sejumlah pemain andalan Indonesia justru harus berguguran di babak pertama ini. Salah satunya ada Jonatan Christie. Dia tumbang di tangan wakil India, yakni Kidambi Srikanth, usai bertarung sengit 3 gim. Laga berakhir dengan skor 21-12, 18-21, dan 16-21.

Bukan hanya Ginting, wakil Indonesia di sektor ganda putra juga harus menelan pil pahit. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kalah di tangan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Leo/Daniel dihadapkan duel sengit di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (9/1/2024) siang WIB. Pasangan berjuluk The Babies itu tumbang dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 10-21.

Selain itu, ada Putri Kusuma Wardani yang harus angkat koper dini dari Malaysia Open 2024. Dia kalah dari unggulan kedelapan asal China, Han Yue, dengan skor 11-21 dan 13-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/40/3102704/jonatan_christie_dan_anthony_sinisuka_ginting-pioC_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2955181/hasil-bwf-malaysia-open-2024-borong-gelar-wakil-china-kuasai-podium-juara-lQSj9x6VGu.jpeg
Hasil BWF Malaysia Open 2024: Borong Gelar, Wakil China Kuasai Podium Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2954787/berawal-dari-momen-kocak-nyangkut-di-net-anders-antonsen-selebrasi-juara-malaysia-open-2024-penuh-emosional-XTiqoUZvct.jpg
Berawal dari Momen Kocak Nyangkut di Net, Anders Antonsen Selebrasi Juara Malaysia Open 2024 Penuh Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954642/hasil-lengkap-final-malaysia-open-2024-china-jadi-juara-umum-usai-bawa-2-gelar-yKo4hocFax.jpg
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2024: China Jadi Juara Umum Usai Bawa 2 Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954412/jadwal-final-malaysia-open-2024-anders-antonsen-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-A66fkTQRIl.jpg
Jadwal Final Malaysia Open 2024: Anders Antonsen Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/40/2954231/tembus-final-malaysia-open-2024-an-se-young-ngaku-kondisinya-belum-100-IfPidN4EMI.jpg
Tembus Final Malaysia Open 2024, An Se-young Ngaku Kondisinya Belum 100%
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement