Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

UFC: Conor McGregor Dinilai Sudah Tak Seseram Dulu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |02:04 WIB
UFC: Conor McGregor Dinilai Sudah Tak Seseram Dulu
Conor McGregor beri sinyal segera comeback ke UFC dalam waktu dekat (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORIDA – Bintang UFC, Michael Chandler, mulai menebar bubuk-bubuk perseteruan atas lawannya, Conor McGregor, meski pertarungan mereka masih enam bulan lagi. Dia menyebut, McGregor sudah melewati masa-masa terbaiknya dan tak lagi seseram dulu.

Seperti diketahui, McGregor merupakan salah satu bintang UFC yang hebat dengan rekor 22 kemenangan dan enam kekalahan. Puncak kariernya terjadi saat menjadi juara dua divisi pada 2016 silam.

 

Namun, petarung asal Irlandia itu sudah lama sekali tak merasakan kemenangan, tepatnya pada Januari 2020 lalu ketika dia mengalahkan Donald Cerrone. Sejak itu, dia kalah dua kali dari Dustin Poirier, yang bahkan membuat kakinya patah di UFC 264 pada Juli 2021, yang sampai saat ini menjadi pertarungan terakhirnya.

Setelah pulih, McGregor pun mengungkapkan dirinya bakal kembali bertarung di UFC pada Juni mendatang melawan Chandler. Mereka bakal berduel di Las Vegas untuk menyambut comeback-nya The Notorious -julukan McGregor.

 BACA JUGA:

Chandler pun sama sekali tak takut menghadapi McGregor. Sebab, petarung berusia 37 tahun itu menilai sang lawan sudah melewati masa keemasannya dan tak lagi seseram dulu.

“Kepiawaian Conor, menurut saya tidak seperti dulu lagi. Menurutku Conor tidak seseram dulu,” kata Chandler dilansir dari Express, Minggu (7/1/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement