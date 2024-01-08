UFC: Conor McGregor Dinilai Sudah Tak Seseram Dulu

Conor McGregor beri sinyal segera comeback ke UFC dalam waktu dekat (Foto: Reuters)

FLORIDA – Bintang UFC, Michael Chandler, mulai menebar bubuk-bubuk perseteruan atas lawannya, Conor McGregor, meski pertarungan mereka masih enam bulan lagi. Dia menyebut, McGregor sudah melewati masa-masa terbaiknya dan tak lagi seseram dulu.

Seperti diketahui, McGregor merupakan salah satu bintang UFC yang hebat dengan rekor 22 kemenangan dan enam kekalahan. Puncak kariernya terjadi saat menjadi juara dua divisi pada 2016 silam.

Namun, petarung asal Irlandia itu sudah lama sekali tak merasakan kemenangan, tepatnya pada Januari 2020 lalu ketika dia mengalahkan Donald Cerrone. Sejak itu, dia kalah dua kali dari Dustin Poirier, yang bahkan membuat kakinya patah di UFC 264 pada Juli 2021, yang sampai saat ini menjadi pertarungan terakhirnya.

Setelah pulih, McGregor pun mengungkapkan dirinya bakal kembali bertarung di UFC pada Juni mendatang melawan Chandler. Mereka bakal berduel di Las Vegas untuk menyambut comeback-nya The Notorious -julukan McGregor.

Chandler pun sama sekali tak takut menghadapi McGregor. Sebab, petarung berusia 37 tahun itu menilai sang lawan sudah melewati masa keemasannya dan tak lagi seseram dulu.

“Kepiawaian Conor, menurut saya tidak seperti dulu lagi. Menurutku Conor tidak seseram dulu,” kata Chandler dilansir dari Express, Minggu (7/1/2023).