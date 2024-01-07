Kisah Tragis Svend Pri, Pebulu Tangkis Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia karena Bunuh Diri

KISAH tragis Svend Pri, pebulu tangkis rival Rudy Hartono yang meninggal dunia karena bunuh diri akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi pada 1973.

Ya, kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis pada 9 Juni 1973. Salah satu pebulu tangkis kebanggaan Denmark, yakni Svend Pri, dikabarkan meninggal dunia.

Tragisnya, Svend Pri dikabarkan meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Kala itu, usia Svend Pri sendiri baru menginjak 38 tahun,

Svend Pri dikabarkan mengalami kehidupan pribadi yang sulit. Ia mengalami masalah pribadi terkait persoalan keluarga dan keuangan setelah karier bulu tangkisnya usai.

Bahkan, Svend Pri mengalami masalah rumah tangga yang tak berujung dengan sang istri yang bernama Tofe. Sebelum wafat, dia diketahui mengalami depresi berat dan sering mabuk-mabukan. Svend Pri pun kerap meminum obat penenang untuk meredakan kegelisahannya.