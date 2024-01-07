Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tragis Svend Pri, Pebulu Tangkis Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia karena Bunuh Diri

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:58 WIB
Kisah Tragis Svend Pri, Pebulu Tangkis Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia karena Bunuh Diri
Svend Pri kala berlaga. (Foto: National Badminton Museum)
A
A
A

KISAH tragis Svend Pri, pebulu tangkis rival Rudy Hartono yang meninggal dunia karena bunuh diri akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi pada 1973.

Ya, kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis pada 9 Juni 1973. Salah satu pebulu tangkis kebanggaan Denmark, yakni Svend Pri, dikabarkan meninggal dunia.

Svend Pri

Tragisnya, Svend Pri dikabarkan meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Kala itu, usia Svend Pri sendiri baru menginjak 38 tahun,

Svend Pri dikabarkan mengalami kehidupan pribadi yang sulit. Ia mengalami masalah pribadi terkait persoalan keluarga dan keuangan setelah karier bulu tangkisnya usai.

Bahkan, Svend Pri mengalami masalah rumah tangga yang tak berujung dengan sang istri yang bernama Tofe. Sebelum wafat, dia diketahui mengalami depresi berat dan sering mabuk-mabukan. Svend Pri pun kerap meminum obat penenang untuk meredakan kegelisahannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177706/ada_4_atlet_pelatnas_pbsi_pilih_jadi_pemain_profesional-OTIc_large.jpg
Respons Hangat Netizen Iringi Keputusan 4 Atlet PBSI Jadi Pemain Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177609/pebulu_tangkis_indonesia-CFUt_large.jpg
Reaksi PBSI Usai 4 Pebulu Tangkis Sekaligus Resmi Keluar dari Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177593/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-5x1o_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Resmi Keluar Pelatnas PBSI, Ada Yeremia Rambitan hingga Pitha Mentari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177490/pasangan_baru_akan_mewarnai_turnamen_indonesia_international_challenge_i_2025-9T7R_large.jpg
Indonesia International Challenge I 2025, Tuan Rumah Turunkan Banyak Pasangan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement