HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Tumbang, Boston Celtics Makin Berjaya di Puncak Klasemen Wilayah Timur!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |14:33 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Tumbang, Boston Celtics Makin Berjaya di Puncak Klasemen Wilayah Timur!
Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Boston Celtics)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (7/1/2024), akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah tim sukses meraih hasil manis, di antanya ada Boston Celtics yang makin berjaya di puncak klasemen wilayah timur.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut pada Minggu (7/1/2024) pagi WIB. Ada empat laga yang digelar pada hari ini, salah satunya mempertemukan Indiana Pacers vs Boston Celtics.

Boston Celtics

Celtics mendapat perlawanan sengit dari Pacers saat bertandang ke Gainbridge Fieldhouse. Meski dominan di kuarter pertama dengan keunggulan 29-17, mereka didekati tim tuan rumah di kuarter kedua dalam skor 58-49.

Bahkan, tim tuan rumah semakin mendekat di kuarter ketiga di angka 81-84. Beruntung, Celtics sukses mengamuk di kuarter terakhir sehingga bisa menjauh lagi untuk mengamankan kemenangan dengan skor telak 118-101.

Jayson Tatum tampil sebagai bintang bagi tim asuhan Joe Mazzulla itu dalam laga ini. Pemain berusia 25 tahun tersebut mencatatkan double-double berkat sumbangan 38 poin, 13 rebound dan enam assistnya.

Jaylen Brown pun turut bersinar dengan mencetak 31 poin. Sayangnya, center andalan Celtics, Kristaps Porzingis menjadi korban dalam laga ini di mana dia hanya bermain enam menit saja setelah mengalami cedera mata akibat dicolok oleh pemain lawan, Aaron Nesmith saat mencoba melakukan rebound.

Pada laga lainnya, Milwaukee Bucks tumbang di markas Houston Rockets dengan skor 108-112. Padahal, Giannis Antetokounmpo bermain sensasional dengan menghasilkan double-double di angka 48 poin, 17 rebound dan dua assist.

