Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics dan Minnesota Timberwolves Kompak Menang

Boston Celtics meraih kemenangan pada lanjutan musim reguler NBA 2023-2024 (Foto: Reuters/David Butler II)

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (6/1/2024) sudah diketahui. Boston Celtics dan Minnesota Timberwolves yang merupakan pemuncak klasemen masing-masing wilayah (Barat dan Timur) sukses meraih kemenangan.

Boston Celtics memantapkan posisinya di puncak klasemen Wilayah Timur NBA 2023-2024. Celtics sukses merengkuh kemenangan atas Utah Jazz 126-97 di TD Garden, Massachusetts, Amerika Serikat.

Bintang Boston Celtics, Jayson Tatum berhasil tampil cemerlang dalam pertandingan ini. Tatum sukses mencetak 30 poin, sembilan rebound, dan lima assist.

Ini merupakan kemenangan ke-27 bagi tim asuhan Adrian Griffin. Sementara, pada pertandingan lainnya Minnesota Timberwolves kembali berjaya.

Timberwolves sukses menekuk Houston Rockets 122-95 di Toyota Center, Houston, Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Timberwolves kembali menang setelah sempat kalah dua kali.