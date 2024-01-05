Alex Rins Ungkap Perbedaan Motor Honda dengan Yamaha, Massimo Meregalli Bilang Begini

CORUNA - Monster Energy Yamaha mendapatkan masukkan yang sangat bermanfaat dari pembalap anyar mereka, yakni Alex Rins terkait perbedaan motor YZR-M1 dengan RC213V milik Honda. Menanggapi info berharga dari Rins itu, Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli pun merasa senang karena tahu apa saja kekurangan dari kuda besi timnya.

Sebagaimana diketahui, Rins akan mulai memperkuat tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2024 mendatang. Dia memutuskan hengkang dari LCR Honda hanya setelah semusim bersama.

Yamaha pun antusias menyambut Rins. Sejauh ini Rins dan Massimo Meregalli sudah saling berdiskusi soal kondisi motor yang dibutuhkan. Jadi, Yamaha akan mencoba mendengar masukkan dari Rins dan menemukan solusinya.

"Saat dia bergabung dengan Yamaha, Rins memberi tahu kami bahwa motor kami kurang fisik untuk dikendarai dibandingkan Honda," kata Massimo Meregalli dilansir dari Motosan, Jumat (5/1/2024).

Meregalli mengatakan Alex Rins dan pihaknya punya pemahaman yang sama. Itu menjadi modal awal yang bagus dalam kerja sama yang baru dibangun keduanya.

"Pendekatan mereka bagus," sambung Meregalli.