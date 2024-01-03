Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Ancam Hengkang jika Tak Dijadikan Pembalap Tim Pabrikan Ducati pada 2025

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |06:17 WIB
Jorge Martin Ancam Hengkang jika Tak Dijadikan Pembalap Tim Pabrikan Ducati pada 2025
Jorge Martin mengancam akan hengkang dari Ducati jika tak kunjung dipromosikan (Foto: Instagram/@pramacracing)
A
A
A

MADRID - Jorge Martin memberikan ultimatum kepada Ducati Corse jelang MotoGP 2024. Pembalap tim Pramac Ducati itu mengancam akan hengkang jika tak dijadikan rider tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025!

Martin berhasil menunjukan performa apik di MotoGP 2023 usai bersaing dengan Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar. Namun, pembalap asal Spanyol itu harus puas menjadi runner-up usai kalah dari lawannya.

Jorge Martin (Pramac Ducati) melaju pada balapan MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Usai menjadi runner-up di musim lalu, Martin merasa percaya diri untuk menjadi pembalap tim pabrikan di MotoGP 2025. Namun, dia mengaku akan melihat tawaran yang ada dari pabrikan lain jika Ducati tak mempromosikannya.

“Saya melihat diri saya sebagai pembalap pabrikan pada tahun 2025. Jika tidak di Ducati, saya akan mencari opsi lain," kata Martin, dikutip dari Crash, Rabu (3/1/2024).

Lebih lanjut, Martinator menegaskan tujuan utamanya tetap menjadi pembalap bagi Ducati Corse. Sekali lagi, jika tidak terpenuhi, maka pembalap berusia 25 tahun itu siap menerima pinangan pabrikan lain.

“Tujuan utama saya adalah bersama Ducati, tetapi jika hal itu tidak dapat dilakukan, saya harus mencari opsi lain. Ada banyak pabrikan yang sedang membuat langkah besar, kita akan lihat opsi terbaiknya,” tegas Martin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement