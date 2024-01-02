Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pindah ke Pramac Ducati, Franco Morbidelli Diprediksi Menggila pada MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:13 WIB
Franco Morbidelli kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
Franco Morbidelli kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOLOGNA – Kepala Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi, memprediksi Franco Morbidelli bakal menggila pada MotoGP 2024. Penyebabnya, murid Valentino Rossi sempat menjadi runner-up MotoGP 2020.

Franco Morbidelli menjadi salah satu pembalap yang memutuskan berganti tim untuk MotoGP 2024. Menjadi bagian dari Yamaha sejak 2019 hingga 2023, pembalap asal Italia itu memutuskan untuk bergabung dengan Pramac Ducati menggantikan posisi Johan Zarco yang hengkang ke LCR Honda.

Franco Morbidelli

Bersama Pramac Racing, Franco Morbidelli bakal mengendarai motor terbaru dari Ducati, yakni Desmosedici GP24. Motor tersebut juga digunakan Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini yang merupakan pembalap Ducati Lenovo.

Gino Borsoi pun yakin Morbidelli akan menemukan performa terbaiknya bersama Pramac Ducati. Meski dalam tiga musim terakhir mengalami kesulitan bersama Monster Energy Yamaha, Gino Borsoi tak boleh melupakan Morbidelli sempat bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2020.

“Saya yakin bahwa Franco pada awalnya akan menemukan jalannya dengan baik ke dalam tim kami dan tentunya dengan sangat baik menggunakan motor terbaik di sirkuit,” kata Gino Borsoi, dikutip dari Speed Week, Selasa (2/1/2024).

“Kita tidak boleh lupa bahwa dia berjuang untuk gelar juara dunia pada tahun 2020," lanjutnya.

Halaman:
1 2
