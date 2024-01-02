Ternyata Inilah Motor Kesayangan Valentino Rossi Selama Berkarier di MotoGP

TERNYATA, inilah motor kesayangan Valentino Rossi selama berkarier di MotoGP. Motor itu adalah Honda NSR500.

Motor Honda NSR500 sendiri dipakai Rossi kala mentas di kelas premier yang kala itu masih bertajuk 500 cc. Total, dua musim dia menggunakan motor itu, yakni pada 2000 dan 2001, kala membela tim Nasto Azzuro Honda.

Dengan motor balap itu, The Doctor -julukan Valentino Rossi- pun bisa mengukir prestasi manis. Pada 2001, Rossi untuk pertama kalinya sukses menyabet gelar juara di kelas premier. Sementara pada 2002, kelas premier sendiri berubah dari 500 cc menjadi MotoGP.

Alasan Rossi menyukai motor balap Honda NSR500 karena performa kuda besi itu sangat memuaskan saat ditungganginya. Alhasil, dia pun bisa meraih hasil manis dengan menjadi juara.

Tetapi, bukan Honda NSR500 saja yang jadi motor favorit Rossi selama berkarier di MotoGP. Dia juga menyukai Yamaha YZR-M1 pada 2005.