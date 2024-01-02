Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Senasib dengan Marc Marquez Gunakan Desmosedici GP23, Begini Reaksi Murid Valentino Rossi

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |15:22 WIB
Senasib dengan Marc Marquez Gunakan Desmosedici GP23, Begini Reaksi Murid Valentino Rossi
Marco Bezzecchi, Valentino Rossi, dan Francesco Bagnaia ukir prestasi manis di MotoGP. (Foto: Instagram/@vr46academyofficial)
A
A
A

TAVULLIA – Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, bakal mengendarai Desmosedici -sebutan motor Ducati- GP23 pada MotoGP 2024. Meski begitu, murid Valentino Rossi itu menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir harus bersaing dengan para pembalap yang memakai motor terbaru pabrikan Ducati.

Sebagaimana diketahui, Ducati biasa memberikan empat motor terbaru dengan spesifikasi pabrikan bagi tim Ducati Lenovo serta Pramac Ducati. Sementara itu, dua tim independen, yakni VR46 Racing Team dan Gresini Racing, mendapat jatah motor edisi setahun lebih tua.

Marco Bezzecchi

Dengan begitu, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini serta Franco Morbidelli dan Jorge Martin, akan memakai Ducati Desmosedici GP24. Sementara itu, Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, serta Fabio Di Giannantonio akan menggeber Ducati Desmosedici GP23 di MotoGP 2024.

Meski begitu, Bezzecchi merasa tak khawatir menggunakan Desmosedici GP23 untuk bersaing menjadi yang terdepan di MotoGP 2024. Sebab, performa motor itu begitu ciamik pada 2023.

"Tidak, saya tidak khawatir. Saya siap," kata Marco Bezzecchi dikutip dari Speedweek, Selasa (2/1/2024).

Bezzecchi pun berharap bisa bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2024, meski tidak menggunakan motor keluaran terbaru dari Ducati. Namun, dia merasa yakin Desmosedici GP23 bakal tampil cepat pada awal-awal musim.

"Semoga (menjadi juara MotoGP 2024). Di awal-awal, motor pasti akan kuat," jelas Bezzecchi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
