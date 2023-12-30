Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Maria Febe Kusumastuti, Pebulu Tangkis yang Jadi Mualaf karena Dengar Azan saat Kecil

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |07:35 WIB
Kisah Maria Febe Kusumastuti, Pebulu Tangkis yang Jadi Mualaf karena Dengar Azan saat Kecil
Maria Febe Kusumastuti menjadi mualaf karena nyaman mendengarkan azan (Foto: Instagram/mariafebe13)
A
A
A

KISAH Maria Febe Kusumastuti akan dibahas di sini. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu memutuskan menjadi mualaf karena hatinya merasa nyaman ketika mendengar suara azan pada masa kecilnya.

Maria Febe memulai kariernya di dunia bulu tangkis ketika masih berusia tujuh tahun. Pada saat usianya 12 tahun, Maria Febe bergabung dengan PB Djarum.

Maria Febe Kusumastuti

Posisi terbaiknya ketika berkarier sebagai pebulu tangkis adalah di urutan ke-19 dalam ranking BWF. Hal itu terjadi pada tahun 2010 silam.

Lahir dari keluarga Kristen, Maria Febe memutuskan untuk masuk Islam ketika sudah dewasa. Mulanya, dia tertarik kepada suara azan ketika kecil.

Secara diam-diam, Maria Febe merasa nyaman ketika mendengarkan azan. Ketika masuk Pelatnas PBSI pada 2010, keinginannya untuk masuk Islam semakin kuat karena berinteraksi dengan rekan-rekan beragama Islam.

Maria Febe juga tertarik kepada kegiatan-kegiatan agama Islam seperti salat Tarawih. Hatinya pun semakin tergerak dan teguh untuk memeluk agama Islam.

“Seiring waktu kan kadang ada kaya mereka tarawih lah, terus ada acara-acara gitu, tergerak gitu lho hatinya,” tutur Maria Febe dalam sebuah wawancara.

Maria Febe memutuskan menjadi mualaf pada 2013 ketika masih aktif berkarier sebagai pebulu tangkis. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat di Pelatnas.

Seketika menjadi mualaf, Maria Febe tak langsung menyebarluaskan kabar ini kepada media, bahkan orang tuanya. Dia hanya memberi tahu orang-orang tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/40/3156058/pebulu_tangkis_cantik_alexandra_boje_kagum_dengan_indahnya_indonesia-EQDn_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Alexandra Boje yang Kagum dengan Indahnya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/40/3155499/simak_kisah_sedih_petenis_cantik_india_radhika_yadav_yang_tewas_ditembak_sang_ayah-LpaD_large.jpg
Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/43/3154974/ade_rai_menyebut_10_makanan_ini_harus_dijauhi_jika_ingin_awet_muda-92nt_large.jpg
10 Makanan Ini Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Susah Banget!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement