Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Inspirasi Mohammad Ahsan dan Alasannya Selalu Memakai Celana Legging saat Bertanding Bulu Tangkis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:42 WIB
Kisah Inspirasi Mohammad Ahsan dan Alasannya Selalu Memakai Celana Legging saat Bertanding Bulu Tangkis
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH inspiratif Mohammad Ahsan dan alasannya selalu memakai celana legging saat bertanding bulu tangkis akan diulas okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Ahsan adalah salah satu pebulutangkis ganda putra Indonesia terbaik saat ini.

Ahsan juga dikenal sebagai seorang pebulutangkis yang sangat ramah dan sopan. Tidak hanya itu, dirinya dikenal sangat agamis.

Hal ini terlihat dari gaya pakaiannya yang selalu menutup aurat saat bertanding. Namun Baba Ahsan mantap untuk mengenakan gaya seperti itu, ada kisah yang menjadi latar belakangnya.

Seperti diketahui, Mohammad Ahsan mengawali karier di dunia bulu tangkis dengan berpasangan bersama Bona Septano. Kala itu, dirinya sempat menyumbangkan medali emas SEA Games 2011 untuk Indonesia.

Sejak 2012, dirinya kemudian dipasangkan dengan Hendra Setiawan. Keduanya debut sebagai pasangan di ajang Denmark Open 2012 dan sukses melaju hingga ke babak semifinal.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Sejak ajang itu, performa Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan terus meningkat. Mereka kemudian berhasil meraih berbagai gelar juara termasuk menjadi juara dunia pada tahun 2015.

Usut punya usut, di tengah perjalanan karirnya sebagai seorang atlet yang terus meningkat, rupanya Baba Ahsan juga perlahan untuk juga meningkatkan keimanannya terhadap agama islam yang ia anut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175181/aya_ohori-9CRc_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Jepang, Nomor 1 Sampai Bikin Juara Dunia Kepincut dan Ingin Nikahinya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement