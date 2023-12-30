Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Klaim Sejajar dengan Lewis Hamilton, George Russell Ingin Lewati sang Rekan Setim!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:29 WIB
Klaim Sejajar dengan Lewis Hamilton, George Russell Ingin Lewati sang Rekan Setim!
George Russell ingin mengalahkan Lewis Hamilton musim depan (Foto: Instagram/@georgerussell63)
BRACKLEY - George Russell merasa telah sejajar dengan Lewis Hamilton pada F1 2023 dari segi kecepatan. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu bertekad melewati kecepatan sang juara dunia F1 tujuh kali pada musim depan!

Russell memasuki tahun ketiga bersama Mercedes pada musim depan. Pada dua musim sebelumnya, pembalap berusia 25 tahun itu berhasil membuat The Silver Arrows terkesan.

George Russell

Dia mampu menempati posisi keempat pada klasemen akhir F1 GP 2022, mengalahkan Hamilton yang finis keenam. Memasuki tahun kedua, Russell mengalami penurunan dan harus puas finis di urutan ke delapan. Sebaliknya, sang rekan setim finis di posisi tiga.

Walau begitu, Russell menilai sudah selevel dengan Hamilton dari segi kecepatan pada musim lalu. Pembalap berpaspor Inggris itu bertekad melewati rekan setimnya lagi pada musim depan meski sadar hal itu akan sulit.

“Saya berada di level Lewis, secara rata-rata, sepanjang tahun ini. Dan saya tidak puas hanya berada di levelnya. Saya ingin berada di depannya. Tapi saya juga harus realistis,” kata Russell dilansir dari Planet F1, Sabtu (30/12/2023).

“Saya akan melawan pembalap terhebat sepanjang masa. Dia jelas bukan tolok ukur yang buruk. Dan tahukah Anda, menurut saya statistik berkualitas, jika Anda memasukkan balapan sprint, kami sama persis. Dan dari segi kecepatan, secara umum kami juga sama,” sambung juara dunia F2 2018 tersebut.

