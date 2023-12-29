Jelang Debut di MotoGP, Pedro Acosta Lirik Peluang Jadi Rekan Setim Marc Marquez

JUARA Moto2 2023, Pedro Acosta, bakal jalani debut di kelas MotoGP pada 2024. Jelang debut itu, Pedro Acosta bicara soal peluang menjadi rekan setim Marc Marquez.

Pedro Acosta tak menampik adanya keinginan menjadi tandem Marc Marquez di masa depan. Tetapi, dia mengakui harus membuktikan diri mampu tampil kompetitif terlebih dahulu untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

Tak ayal, Pedro Acosta kini hanya akan fokus dengan penampilannya di MotoGP 2024. Dia siap menampilkan sisi terbaiknya demi menjaga kariernya agar panjang di MotoGP.

“Kita semua tahu siapa Marc Marquez dan kita semua tahu betapa berbakatnya dia. Sangat bodoh jika tidak memikirkannya,” ujar Acosta, dikutip dari Motosan, Jumat (29/12/2023).

“Pertama, saya harus berusaha kompetitif untuk menjadi rekan setim Marc. Jalan masih panjang,” lanjutnya.